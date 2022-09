Desde Firenze, Italia.- Lucas Martínez Quarta venía siendo uno de los puestos fijos en las convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. De hecho, participó en gran parte del camino de la Scaloneta por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas y fue uno de los campeones de la Copa América 2021 en Brasil. No obstante, en la recta final, el entrenador se inclinó por otras alternativas en su puesto.

Al respecto, en una charla que mantuvo con Bolavip en el Centro Deportivo Davide Astori de la Fiorentina, expresó cuáles son sus sentimientos en este momento en el que sus compañeros están a punto de jugar contra Honduras y Jamaica en los Estados Unidos:''Obviamente es una lastima. Siento dolor y un poco de bronca porque estuve en la prelista y hoy me toca estar afuera. El técnico decidió que hoy estaban mejor otros compañeros y bueno... Es la decisión del cuerpo técnico y a mi me queda solamente seguir peleándola. Seguir jugando acá que es lo que me propuse en un principio sin pensar en el Mundial o en lo que pueda llegar a pasar. Lo más importante es poder jugar acá y buscar la continuidad''.

Asimismo, Lucas Martínez Quarta remarcó que no hubo comunicación con Lionel Scaloni por lo menos en estos días en los que se dio a conocer la lista de citados para los amistosos en América del Norte: ''La verdad no llegué a hablar. Habían estado hace unos días Walter Samuel y el profe de la Selección. Estuvimos hablando con Nico González también, pero nada en concreto. Vinieron a visitar a los jugadores y aprovechamos para hablar, pero nada más''.

En esa misma línea, siempre abierto a decir lo que siente por estas horas, el exRiver advirtió que, de igual forma, no bajará los brazos: ''Cada entrenador toma sus decisiones y son más que respetables. Yo estoy peleando, estoy en la órbita. Seguiré entrenando y buscando la continuidad que estoy teniendo acá en Fiorentina para que así se me haga un poco más fácil para poder tener un lugar. Ahora mi cabeza está acá y le quiero desear lo mejor a mis compañeros allá en la gira. Yo me quedé acá entrenando y preparándome para lo que viene''.

Además, sin quitarle la mira a Qatar 2022, insistió: ''Obviamente voy a hacer lo posible. Es el sueño de todo chico cuando te inicias en el fútbol. Sería una pena para mí. Porque haber estado en el proceso de todas las Eliminatorias y de la Copa América, y quedarme en la puerta sería una verdadera lastima. Depende de mí, de cómo entrene y de cómo juegue. Las esperanzas están siempre''.

Para cerrar la entrevista con Bolavip, confesó: ''Ojalá Dios quiera que esté. Es decisión del técnico. Hay grandes defensores y Dios quiera que me pueda tocar estar. Y sino acompañaré a los que fueron mis compañeros hasta hace poco y alentaré a la Selección''.