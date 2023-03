Alejandro Garnacho se encontraba viviendo un presente realmente de ensueño, no solamente en Manchester United sino también en lo relacionado con la Selección Argentina, habiendo recibido la convocatoria de Lionel Scaloni para la fecha FIFA en la que la Albiceleste medirá fuerzas con los combinados de Panamá y Curazao. Pero todo se oscureció.

Es que, este fin de semana, en el marco de una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra, el joven y talentoso atacante argentino nacido en España sufrió una dura entrada en el compromiso entre Manchester United y Southampton. Inclusive, Garnacho tuvo que abandonar el estadio de Old Trafford en muletas y con una bota ortopédica.

"Fue una mala entrada. Creo que se torció el tobillo. No quería arriesgarme, quería a todos los jugadores al ciento por ciento. No creo que sea tan grave", indicó después del partido Erik ten Hag, director técnico de Manchester United, llevando tranquilidad. Sin embargo, las informaciones que llegaron después no fueron tan positivas ni alentadoras.

En primera instancia, el hermano de Garnacho utilizó sus redes sociales para enviar varios mensajes de aliento para el crack de 18 años de edad. En los mismos se desprendió que la lesión del jugador no es tan simple como se imaginaba en un principio. Y esta preocupación se profundizó con la información del periodista Gastón Edul, de 'TyC Sports'.

"Malas noticias: Alejandro Garnacho se hizo estudios y la lesión es más grande de lo esperado. Se perdería la doble fecha con la Selección Argentina", manifestó el periodista que cubre la actualidad de la Albiceleste, a través de su cuenta de Twitter. Sí, las novedades que absolutamente nadie quería recibir sobre el joven maravilla.