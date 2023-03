No tuvo presión para jugar la final de la Copa del Mundo y hasta metió una asistencia.

"Me dormí una siesta": la confesión de una de las figuras de Argentina antes de la final contra Francia

El Mundial de Qatar conquistado por la Selección Argentina volvió a ser epicentro de los recuerdos y los elogios luego de que, en la gala del The Best, fueran premiados Lionel Messi (mejor jugador), Dibu Martínez (mejor arquero) y Lionel Scaloni (mejor DT) a raíz de la estrella que sumó la Albiceleste en Qatar.

En un extenso ciclo de entrevistas, el periodista Gastón Edul viajó de España a Inglaterra para charlar con una de las grandes sorpresas del seleccionado durante la última Copa del Mundo: Alexis Mac Allister. Reflexiones, su futuro como profesional y anécdotas del Mundial, tópicos que tocó el volante en diálogo con TyC Sports.

No obstante, la frase que más llamó la atención fue una de las memorias del ex Argentinos Juniors y Boca sobre las horas previas a jugar la final contra Francia en Lusail. Uno podría pensar que el nerviosismo iba a invadir el cuerpo de los 23 convocados, pero en el caso de Mac Allister no fue así.

Derribando los mitos de la presión incesante antes de jugar una final, el crack de Mac Allister aseguró: "Dormí muy bien la noche antes de la final. Incluso después de almorzar pude dormir siesta". Un temple bárbaro, sobre todo teniendo en cuenta que el mediocampista fue uno de los puntos altos de Argentina y hasta asistió a Di María en el 2-0. Un tipazo.