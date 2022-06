Kylian Mbappé metió la pata. El francés, campeón del Mundo en Rusia, fue durísimo con sudamérica: "La ventaja que tenemos es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. Y Argentina y Brasil, no tienen eso... En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa". Por eso, post goleada a Italia, todos los argentinos se acordaron de él...

Tras la consagración de la Selección Argentina en la Finalissima de Wembley, varios referentes de sudamérica cruzaron al crack del PSG. Aunque claro, César Luis Menotti fue al hueso en conferencia de prensa y, además de nombrarlo sin pelos en la lengua, lo invitó a disputar la Primera Nacional.

Menotti cruzó a Mbappé sin pelos en la lengua: "Que venga a jugar a Chacarita"

Aunque Scaloni y compañía eligieron ser serenos, Menotti no dudó en cruzar al francés: "¿No será que ellos están un paso por detrás? Decile a Mbappé que venga a jugar a Chacarita, que venga a San Martín a jugar algún partido...". Y bajó un cambio: "Ahora en serio, esas son cosas para la prensa. Argentina siempre tuvo jugadores para ser respetada en Europa. El fútbol es fútbol. La pelota, el jugador y la gente".

Además, el ex campeón del Mundo con la Argentina en 1978 infló el pecho por el momento que atraviesa la Selección: "Argentina jugó un partido para la emoción. Me hizo muy feliz. Sobre todo porque lo más importante era la pelota. Ni Messi ni Scaloni, era la pelota. No es para tirar mantea al techo, pero Argentina es candidata al título desde la época de Labruna. Siempre estuvimos ahí desde Labruna, Kempes y Maradona. Somos una de las fuerzas futbolísticas de Sudamérica y del mundo".