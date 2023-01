Desde que se convirtió en campeón del mundo, Lionel Scaloni ha dado escasas notas debido a que, tanto en su Pujato natal como en Palma de Mallorca, su lugar de residencia, se ha dedicado a un merecido descanso mientras su futuro se encuentra encaminado pero no definido, ya que aún no ha firmado la renovación de su vínculo con la Selección Argentina.

Y pese a que en reiteradas ocasiones se le consultó al respecto tanto a él como a Claudio Tapia, desde las dos bandas hay hermetismo y no lo dan como oficial hasta que no se dé la reunión que lime detalles y que confirme el sello de la renovación con el gancho sobre el papel. Sobre esto habló esta noche en España, donde desde su domicilio en la isla española del Mediterráneo, le brindó una entrevista a "El Partidazo de COPE", un popular programa del país ibérico.

Allí, sobre su continuidad en la Selección Argentina, el DT campeón del mundo fue contundente: "En algún momento llegará, pero lo importante son otras cosas. Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio. Ya anunciaré lo que tenga que anunciar", dando a entender que allí se ultimará lo necesario para hacer oficial que seguirá al mando de la Albiceleste hasta el próximo Mundial, como estaba pautado en el acuerdo de palabra previo a Qatar 2022.

Sin embargo, no solo se refirió a Argentina como Selección, ya que desde el medio le preguntaron sobre si dirigiría a España en algún momento y sobre esto, no tuvo filtro: "¿Por qué no entrenaría a la Selección española? Es mi segunda casa. Me siento parte de este país. Creo que España hace bien en tener un técnico español. De la Fuente me dio el curso de entrenador. Nos explicaba todas las dudas que teníamos. En cualquier momento que pueda, le iré a ver".

Al margen de esta entrevista dada en España, acerca de su futuro se refirió el periodista Gastón Edul en TyC Sports, donde manifestó que Scaloni viajará a Argentina en los próximos días para reunirse en AFA con Tapia y allí se definirá su continuidad. Según el jornalista, su renovación con la Selección está resuelta en un 80%. Desde nuestro país, esperamos expectantes dicha confirmación.