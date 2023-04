Lionel Scaloni ya dejó en claro que tras lo que fueron los festejos por la obtención de la copa del mundo, dentro de la Selección Argentina todos correrán desde cero. Excepto el capitán, deberán ganarse nuevamente la convocatoria y el lugar.

Así como en la última citación para enfrentar a Panamá y Curazao aparecieron varios nombres nuevos, como fueron los casos de Valentín Carboni, Lautaro Blanco y Alejandro Garnacho, por mencionar a algunos jugadores.

Más allá de que el DT de la Selección Argentina manifestó conocer los dotes futbolísticos de Mateo Retegui, no pidió que le impidieran jugar para Italia porque no iba a tenerlo en cuenta. Sin embargo, no se expresó ante la situación de un futbolista que rechazó la nacionalización chilena y estadounidense, ya que sueña con ponerse la celeste y blanca del último campeón mundial. Es el caso de Valentín Castellanos.

El ex delantero de New York City FC fue seguido por el grupo de scouting que posee el seleccionado nacional, y tuvo varias presencias en la Sub-23 y también en la Sub-20, pero nunca en el combinado de Scaloni. Eso sí, desde que juega en Girona mejoró su rendimiento, y ahora que habrá una nueva camada, espera por tener un lugar en la Albiceleste.

A través de una charla por Twitch con Son Aviones, el ciclo que conduce Agustín Fantasía, Castellanos aseveró que se marchó hacia España porque quería mayor competitividad: “Es mi primer año en Europa. Nunca me interesó la plata, apunté a lo deportivo para poder jugar en la Selección”.

Taty, que lleva 7 goles y una asistencia en 28 partidos disputados durante la presente temporada, confesó que tuvo la chance de defender otras camisetas, pero que priorizó a su país natal: "Sé que Argentina es la mejor del mundo hoy en día, nadie te regala nada. Me quiso Chile, en Estados Unidos también se rumoreó mi nacionalización y ni pasó por mi cabeza. Muero por mi bandera”. ¿Tendrá su chance?