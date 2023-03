Luka Romero es una de las joyas del futuro de Argentina. ¿Llegará pronto a la Selección? Te contamos de él en Bolavip.

Proveniente de una familia argentina muy pero muy futbolera (su abuelo es el histórico formador juvenil Pepe Romero y, al igual que sus descendientes, está muy vinculado a Quilmes), Luka nació en Durango, México. Pero a sus 3 años se fue, junto a su familia, a vivir y desarrollarse en España.

Hoy podría jugar para las 3 selecciones pero decide hacerlo para la albiceleste. De hecho ya fue convocado por Scaloni anteriormente. Al igual que lo tuvieron en cuenta en el sub 15, sub 17 y sub 10 argentino.



Rompió varias marcas en España, en Italia y hoy, jugando en la Lazio, es uno de los grandes proyectos de nuestro fútbol, con el detalle de que jamás jugó en la liga local, ni siquiera en algún club local. Pasó alguna prueba en Barcelona y sorprende al mundo a partir de su muy buena calidad ofensiva.

