Esta noche, la Selección Argentina afrontará un amistoso ante Panamá para poder celebrar la obtención del campeonato mundial en Qatar, y una multitud se acercó al estadio Monumental para ser partícipe de los festejos.

A pesar de que el encuentro tendrá un condimento especial porque Lionel Messi y compañía podrán levantar el ansiado trofeo, que se le hizo esquivo a toda una nación durante 36 años, lso dirigidos por Lionel Scaloni disputarán los 90 minutos con la misma intensidad que lo hicieron en Lusail ante Francia, el último 18 de diciembre.

Restan algunas horas para que el uruguayo Christian Ferreyra dé el pitazo inicial, pero en el conjunto argentino se encendieron las alarmas por la posible ausencia de uno de los campeones. En lo que fue el último entrenamiento en el Predio de AFA, Paulo Dybala recibió un golpe en el hombro derecho y aún siente dolores en la zona.

Scaloni aguardará hasta último momento para definir si la Joya será parte del equipo que salte al campo de juego, ya que no quiere sufrir ningún tipo de contratiempo a la hora de afrontar el cotejo del martes ante Curazao en Santiago del Estero, y que los hinchas puedan disfrutar de todos los campeones.

Si bien Dybala no iba a formar parte de los titulares frente a Panamá, en el caso de que no llegue a jugar, en el final del partido festejará junto a sus compañeros. ¿Cómo podría formar la Selección Argentina? A pesar de que no está confirmado, Scaloni colocaría Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.