La Selección Argentina cumplió el sueño y se consagró campeona del mundo en Qatar 2022 tras el triunfo por penales ante Francia. Todo el plantel lo disfrutó y la algarabía del todo el país se transmitió a los jugadores, que disfrutaron de una celebración única y para la historia.

Alexis Mac Allister, uno de los mejores jugadores del equipo en el torneo, hizo un balance tras la consagración: "Es muy importante esto que conseguimos y marcará un antes y un después, por eso ahora hay que disfrutarlo". "Este es un logro que te hace recordar el camino que tuvimos para llegar hasta acá. Esta profesión tiene momentos duros y ahí están los amigos y familiares", agregó.

El mediocampista jugó una gran final y le dio la asistencia a Ángel Di María en el segundo gol argentino. Pero se hizo viral en las redes sociales por el desubicado comentario a su novia en Instagram, en plenos festejos por el título del mundo.

Camila Mayan le escribió: "I love you, champion. No words, we did it, let's go Argentina!" (Te amo, campeón. Sin palabras, lo hicimos, vamos Argentina). Y Mac Allister también le respondió en inglés pero con un mensaje fuerte: "I love you, let's f*ck!" (Te amo, vamos a c...). ¡Pará un poquito, Alexis!