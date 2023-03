Llegó el momento para la disputa de una nueva Fecha FIFA para la Selección Argentina y sabiendo que la de marzo será una cita especial, principalmente porque los partidos tendrán su disputa en dicho país en el retorno de los campeones del Mundial de Qatar 2022 luego de la histórica gesta al imponerse 4-2 por penales ante Francia.

Los partidos frente a Panamá (23 de marzo) y Curazao (28 de dicho mes) se afrontarán en El Monumental y el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Para ello, Lionel Scaloni convocó 35 nombres en donde aparecen los 26 campeones mas nueve integrantes más, de los cuales hay una sorpresiva ausencia.

En ese sentido, uno de los jugadores que volvió a no decir presente es Joaquín Correa, hombre que en su momento no pudo ir a la Copa del Mundo al no garantizar su estabiliidad física ante las molestias en la rodilla. Por ese motivo es que vamos a conocer el motivo por el cual el hombre de Inter no dirá presente nuevamente.

¿Por qué Joaquín Correa no fue convocado a la Selección Argentina?

Joaquín Correa no fue convocado a la Selección Argentina porque debe seguir un tratamiento debido a una lesión muscular. Esta información fue dada a conocer por el periodista Gastón Edul desde su cuenta de Twitter: "Se está haciendo un tratamiento por lesión muscular y tiene que viajar a España cada tanto para tratarse. No está convocado para no cortar el tratamiento", manifestó el cronista del seleccionado que posee TyC Sports.

La realidad es que el delantero "Nerazzurri" no ve actividad con su equipo desde fines de enero, cuando tras eliminar a Atalanta en la Coppa Italia se dio a conocer el siguiente parte médico. “Las pruebas mostraron una distensión del músculo semimembranoso del muslo derecho. Su condición será reevaluada la próxima semana", manifestaron desde el club y a partir de allí fueron cinco juegos sin integrar la nómina de citados.