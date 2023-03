El juvenil recientemente llamado a la selección mayor se retiró lesionado en el partido del Manchester United y las imágenes no son alentadoras. ¡Qué no sea nada!

Preocupación total: así se fue Garnacho de Old Trafford tras la lesión

Merecidamente, y tras tanta especulación, Alejandro Garnacho fue citado a la Selección Argentina y se le puso fin al ida y vuelta que se manejaba entre España y el seleccionado campeón del mundo. Con serias chances de sumar minutos en esta doble fecha FIFA en donde los de Lionel Scaloni reciben a Panamá y Curazao, todo el país se mostraba auspicioso de ver al extremo de 18 años debutar en la Albiceleste.

Sin embargo, este domingo -a 11 días del primer partido- desde Manchester United se ocuparon de encender todo tipo de alarmas respecto a Garnacho, ya que en lo que resultó siendo el empate 0 a 0 entre los Red Devils y Southampton en el imponente Old Trafford, el juvenil ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo y no pudo terminar el partido.

En una de las primeras jugadas en la que Garnacho pudo llegar hasta el fondo, el defensor Kyle Walker-Peters barrió y se llevó puesta la pierna del nacionalizado argentino, dejándolo snetido durante unos minutos.

Pese a que pudo seguir unos minutos más en el campo de juego, el entrenador Erik ten Hag decidió sacarlo de la cancha a los 90' junto con Lisandro Martínez, y al vérselo caminar con normalidad, parecía que todo iba a estar bien. Pero la imagen de su salida del estadio es estremecedora, ya que se lo pudo observar con muletas y una bota ortopédica puesta en su pierna lesionada.

Aún resta conocer un parte médico, pero la captura tomada en las afueras de Old Trafford no son nada alentadoras, por lo que crecen las chances que Alejandro Garnacho pueda perderse su primera fecha FIFA con la Selección Mayor en la que tenía chances de sumar minutos. ¡Qué no sea nada, Bichito!