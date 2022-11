La Selección Argentina derrotó 2-0 a Polonia y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Pese a que se encontraba en juego el pasaje hacia la siguiente ronda, donde ambos equipos estarán presentes, el partido también atrajo la atención de millones de fanáticos a raíz del reencuentro entre Lionel Messi y Robert Lewandowski, quien criticó el accionar del rosarino en el pasado.

El polaco, que en la actualidad milita en Barcelona después de haber sido transferido por Bayern Múnich en el reciente mercado de fichajes, generó una inesperada polémica con el capitán de la Albiceleste. Esto se debe a que, solo unos meses atrás, cuestionó el comportamiento del futbolista de PSG y, en consecuencia, sus palabras recorrieron el mundo.

¿Qué dijo Robert Lewandowski sobre Lionel Messi?

El 29 de noviembre de 2021, Messi fue condecorado por France Football con el séptimo Balón de Oro de su carrera. El ídolo del Barça, que ahora desanda su camino en París Saint-Germain, reconoció el desempeñó demostrado por Lewandowski, que culminó en el segundo lugar de la votación, durante el discurso que brindó en el Teatro del Châtelet.

"Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo con que fuiste el ganador. Creo que France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa”, expresó el argentino, quien se deshizo en elogios para el trabajo de su colega.

Solo unos días más tarde, Lewandowski le respondió, pero de un modo que nadie imaginaba. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", dijo el nacido en Varsovia durante una entrevista con Moc Futbolu, un medio de su país natal.

En febrero de 2022, el ex Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund y Bayerm Múnich volvió a apuntar contra Messi. "Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el The Best. En el Balón de Oro solo votan periodistas y no hay una verificación clara, mientras que en el The Best votan profesionales del futbol y prensa", sentenció en diálogo con Pilka Nozna.

Y agregó: "Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de forma más realista y objetiva nuestras actuaciones". Ahora, volvieron a verse las caras en la Copa del Mundo.

¿Qué pasó con Lewandowski y Messi en el Mundial de Qatar 2022?

En los minutos finales de la victoria de Argentina ante Polonia por la última fecha de la fase de grupos de la cita mundialista, Lewandowski intentó pedirle disculpas a Messi después de un cruce en la mitad de la cancha. Sin embargo, Leo ignoró al referente del seleccionado europeo. Una vez terminado el partido, entablaron un breve diálogo. ¿Hubo reconciliación?

