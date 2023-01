¿Qué pasa si Argentina pierde con Perú por el Sudamericano Sub 20 de 2023?

La Argentina se mide ante Perú por el Sudamericano Sub 20 en lo que será un partido más que determinante para el conjunto de Javier Mascherano. ¿Qué sucede en caso de derrota albiceleste?

La Argentina dirigida por Mascherano presentó pasos en falso en lo que fueron sus 2 primeras apariciones en el Sudamericano Sub 20. De esta manera, ante Paraguay y Brasil, el cuadro albiceleste no logró sumar puntos y ahora se jugará todo ante Perú el día miércoles 25 de enero en el Estadio Pascual Guerrero.

En este sentido, debe decirse que si Argentina pierde ante Perú quedará prácticamente eliminada del Sudamericano Sub 20 sin importar lo que pase en los demás partidos del grupo A.

Aclarado este panorama, hay que remarcar que el Sudamericano esta dividido en 2 zonas de 5 equipos dentro de las cuales los 3 primeros pasarán a lo que será el hexagonal final. Dicho esto, los 6 seleccionados se medirán en un todos contra todos durante 5 jornadas en donde el puntero será el gandor del torneo mientras que los 4 primeros clasificarán al Mundial Sub de Indonesia 2023.

Dicha esta salvedad, y como se citó anteriormente, la Argentina perdió sus 2 primeros partidos y ya no depende de si misma para clasificar a la fase final. De esta manera, los dirigidos por el ex Barcelona deberán ganar sus 2 partidos restantes ante Perú y Colombia para posteriormente esperar que los cafeteros no le ganen a Brasil en la última fecha.

