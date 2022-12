Cuando todo el país estaba pendiente del estado físico de Rodrigo De Paul, Lionel Scaloni paró la pelota y redobló la apuesta: “Ayer entrenamos a puertas cerradas y no se de dónde salen estas informaciones de los tocados. Es muy extraño”. El DT, visiblemente molesto, habló más tarde en exclusiva con los periodistas argentinos y profundizó sobre el tema.

"Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo. El entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas, muchachos", contestó ante la pregunta del periodista Federico Rodas, con quien luego tuvo un interesante ida y vuelta.

"No me enoja, pero el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda. No me interesan las informaciones que salen cuando no hay prensa. Eso es algo que mejorar todos los que conformamos el entorno de la Selección", soltó el DT.

Cuando Gastón Edul le preguntó por Di María, volvió la catarsis: "¿Quién te dijo que hizo todo el entrenamiento a la par? Es increíble. Son situaciones que hay que corregirlas".

A partir de ahí, arrancó el mano a mano con Rodas. "Me sentí tocado, porque dijiste que jugamos para Holanda", le dijo el periodista. "¡No, no! Ustedes no...", devolvió Scaloni. Ante esta respuesta, el corresponsal repreguntó: "¿Quién juega para Holanda entonces?". "Si hay un jugador que no entrena, no entiendo la necesidad de informar enseguida cuando el entrenamiento es privado. Creamos una alarma y a mi no me interesa. Además, el rival está atento a estas cosas", contestó el DT.

Luego se invirtieron los roles. "Aunque sea verdad (la información). ¿Vos querés que gane Argentina?", le preguntó el entrenador al periodista. "Por supuesto, pero no es mi trabajo que gane Argentina", contestó Rodas. "Me encanta el debate", acotó el director técnico.

"Me encanta el debate. El entrenamiento es apuertas cerradas y se acabó. No se puede saber absolutamente nada", volvió a remarcar Scaloni y agregó: "Escuchame, Fede. Ha pasado un montón de veces. No me voy a enojar por eso. Pero hoy me siento en la rueda de prensa y la mitad de las preguntas son por eso. Esté quien esté, vamos a poner un equipo que va a dar todo. Pero tengo un porqué para estar un poquito molesto, porque el entrenamiento fue a puertas cerradas".

"¿Con quién estás enojado entonces?", insistió el periodista. "Con el que es argentino. No le hace bien a nadie que salgan cosas de ahí adentro", cerró. ¡Picante!