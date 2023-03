A falta de la confirmación oficial para que sea confirmado como sede y así participar del Mundial, te contamos quién es el director técnico de la Selección Argentina Sub 20.

¿Quién es el director técnico de la Selección Argentina Sub 20?

Nuevo estallido (positivo) en Argentina es el que habita en las últimas horas producto de una novedad inesperada: el país podría ser la sede organizadora del Mundial Sub 20. Recordemos que Indonesia iba a estar a cargo del certamen a disputarse entre el 20 de mayo y 11 de junio, pero por cuestiones políticas desistió de la misma a dos meses de iniciar el campeonato, además de que el cuadro albiceleste no clasificó en cancha al ser eliminado en el Sudamericano Sub 20 Colombia 2023.

Cabe resaltar que la tarea por parte del conjunto albiceleste implicó solo la disputa de la primera fase, siendo eliminado al terminar cuarto entre los cinco equipos de la zona y de los cuales tres accedían a segunda ronda. Las derrotas ante Paraguay (2-1), Brasil (3-1), Colombia (1-0) y la victoria contra Perú (1-0) implicaron que los comandados por Javier Mascherano sufran uno de los peores registros en la historia del seleccionado en Sudamericanos, repetidos en 1977, 1985 y 2013.

De cara a lo que es el futuro inmediato de la Selección Argentina Sub 20, te contamos quién es el director técnico actualmente del equipo. Recordemos que el "Jefecito" era quien estaba al mando de ello, pero entre su propia renuncia mas los rumores de convencimiento para que siga al frente, todo quedó en una gran confusión.

Hasta el momento, el puesto de director técnico de la Selección Argentina Sub 20 está vacante. Recordemos que en el inicio de marzo, Javier Mascherano presentó la renuncia indeclinable del cargo hacia el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual busca ser revertida.

Tal es la fuerza que se está realizando para que el ex jugador de Barcelona siga que hasta Lionel Scaloni se metió en el medio para empezar a convencerlo. Desde que el proyecto de selecciones nacionales cuenta con ex integrantes del combinado selectivo como entrenadores, en la división mayor confían en que Masche se mantenga al mando del juvenil.