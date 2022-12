Louis Van Gaal no dejó un grato recuerdo como entrenador de algunos miembros argentinos, como también supo soltar críticas hacia aquellos que no fueron dirigidos suyos.

Comienza a calentarse la previa del partido que Argentina tendrá ante Países Bajos dentro de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, principalmente por la presencia neerlandesa de un ex protagonista de aquel último antecedente entre sí en semifinales de 2014: Louis Van Gaal.

El actual director técnico de la "Naranja Mecánica" quiere revancha de lo que fue quedar en las puertas a una nueva final para el combinado que acumula tres subcampeonatos mundiales en su historia. Aunque en esta oportunidad vamos a referirnos a un costado no muy recordado por muchos jugadores argentinos y es su método de dirigir o conducir un equipo. Si bien varios albicelestes lo supieron elogiar, hay excepciones que no la pasaron para nada bien con Lucho.

¿Con qué jugadores argentinos tuvo problemas Louis Van Gaal?

Juan Román Riquelme

Actualmente retirado, pero Juan Román Riquelme tuvo una etapa de su exitosa carrera como futbolista en la cual no la pasó de la mejor manera con el frontal entrenador neerlandés. El hoy vicepresidente de Boca transitaba su primera etapa en suelo europeo, en este caso vistiendo la camiseta de Barcelona entre 2002 y 2003, cuando ciertos roles de su juego no caían bien para su DT.

“Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, pero cuando no la tiene jugamos con uno menos. Acá tengo un sistema, usted va a jugar de extremo izquierdo", le confesó Van Gaal en primera instancia. Pero el juego inaugural de Román lo tuvo al "10" situado de enganche, como históricamente se ubicó en campo, y aportando dos asistencias a Patrick Kluivert, aunque no cayó bien en su director técnico. "Usted es un desordenado. Debe adaptarse a mi filosofía y ganar mi confianza", le reprochó en declaraciones de público conocimiento puertas afuera.

Pese a todo ello y que Riquelme pasó más tiempo en el banco de suplentes que entre los 11 titulares en el conjunto culé, hay dos aspectos que cayeron bien en el campeón olímpico con Argentina: el regalo brindado del neerlandés ante el nacimiento de su hijo Agustín (conjunto de Barcelona y carnet de socio) y que el mencionado lo "sacó del equipo, pero fue honesto conmigo y me dijo las cosas en la cara".

Ángel Di María

Quizás el más polémico de todos, ya que el "Fideo" llegó a Manchester United tras su rendimiento en el Mundial de Brasil, pero la temporada 2014-15 fue la única con la camiseta de los "Diablos Rojos". El rosarino fue de mayor a menor en cuanto a la consideración que Van Gaal tenía de su persona, casualmente ambos arribaron posterior a sus respectivas labores en la Copa del Mundo, con cruce entre las selecciones de turno.

Cuando Di María se marchó al PSG, dejó una polémica declaración sobre su paso en el cuadro inglés hace siete años atrás. "Mi problema en Manchester era el entrenador. Van Gaal fue el peor entrenador de mi carrera . Yo marcaba, asistía y al día siguiente me enseñaba mis pases mal colocados. Me desplazó de un día para otro, no le gustaba que los jugadores fueran más que él", disparó en una entrevista con TyC Sports.

