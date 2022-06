Rodrigo De Paul, uno de los intocables de la Selección Argentina desde que Lionel Scaloni está al mando, sumó una nueva faceta a su vida: la de galán. Por eso, tras ganar la Finalissima en Wembley y golear 5-0 a Estonia en un amistoso, el volante del Atlético Madrid aprovecha sus días libres en Buenos Aires para ver a su novia. Y claro, con una simple foto revolucionó las redes...

Si bien algunos comentarios cruzados en Instagram ya confirmaron el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, por ahora no hay fotos de ellos juntos. Aunque ya el ex Racing dejó una historia en Instagram que deja la incógnita. Y sí, seguramente es Tini.

Rodrigo De Paul y una foto reveladora en Instagam: ¿con Tini?

Sin etiquetar a Tini, el mediocampista de la Scaloneta subió una foto en la que se ve el mate y una mano femenina. Claro que todos los detalles son importantes y los fanáticos de Tini no dejaron pasar su tatuaje en el dedo pulgar.

La artista, por su parte, no subió ninguna historia ni publicación en sus redes. Ambos prefieren la delicadeza, aunque ya no quedan dudas de su noviazgo. "No tinitaaaa afloja!!!", ya le había comentado De Paul en una foto. Y sí, los fanáticos piden la foto juntos.