Scaloni, finalista en los premios The Best al mejor DT del Mundo

Sin experiencia previa, Lionel Scaloni se hizo cargo de la Selección Argentina, se bancó todas las críticas, creó un grupo increíble y ganó todo. Su carrera como técnico es una locura. De película. Por ello, en The Best no dudaron y, a sus 44 años, el de Pujato se convirtió en uno de los tres finalistas para quedarse con el premio al Mejor DT del Mundo.

Según informaron desde la FIFA, el galardón se lo disputarán el técnico campeón en Qatar 2022, Pep Guardiola (Manchester City) y Carlo Ancelotti (Real Madrid). Los tres crearon equipos fuertes, manejaron egos altos y cumplieron objetivos, aunque sólo el argentino tocó el cielo con las manos en la temporada a juzgar.

Después de confirmar a Emiliano "Dibu" Martínez como finalista del premio al mejor arquero del Mundo en 2022, la FIFA también puso en la terna de mejor entrenador a Lionel Scaloni y todo parece indicar que tiene muchísimas chances de ganarlo. Argentina sigue de fiesta.

Cabe destacar que la entrega de los premios The Best está pactada para el lunes 27 de febrero en París. Y claro, Lionel Messi y Julián Álvarez todavía están en carrera en el premio al mejor jugador del Mundo (la terna se conocerá este viernes 10 de febrero y ambos están entre los 14 ya elegidos).