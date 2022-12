Scaloni lo confirmó: por qué Dybala no sumó minutos en Qatar

Paulo Dybala fue esperado hasta último momento por Lionel Scaloni a la hora de entregarle a la FIFA la lista definitiva de 26 jugadores que representarían a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Después de discutirlo con el jugador y el cuerpo médico por su lesión en la Roma, el DT decidió incluirlo y viajó con el plantel. Sin embargo, hasta el momento no sumó rodaje en los primeros cuatro partidos de la Albiceleste.

En la última conferencia previo al choque de cuartos de final contra Países Bajos, el oriundo de Pujato volvió a recibir consultas sobre la salud de la Joya y la chance de que sume minutos durante la Copa del Mundo. En esta oportunidad, Scaloni no dio vueltas y confirmó el motivo para ponerle paños fríos a la ausencia del cordobés en cancha.

"Dybala no ha jugado por que no he visto la oportunidad de ponerlo", contestó el DT. Luego, valoró la presencia del delantero de la Roma: "Estamos contentos con su aporte pero tenemos 26 jugadores e intentamos que entren los que son necesarios en el desarrollo del juego".

Quitando a Franco Armani y Gerónimo Rulli, los únicos tres jugadores que no sumaron rodaje durante el Mundial son el propio Dybala, Ángel Correa y Juan Foyth. Solo quedan tres potenciales partidos antes de que finalice el torneo... ¿llegarán a entrar?

