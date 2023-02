Entró por la puerta de atrás, mirando hacia abajo, con ganas de trabajar y cerrar bocas. Hoy, Lionel Scaloni puede decir que ganó todo lo que disputó desde que es entrenador, incluyendo la Copa del Mundo, y tiene en su vitrina un The Best como mejor DT del planeta en 2022. Además, confirmó que seguirá en la Selección y analiza una nueva renovación en el plantel. ¿Con los "Europibes"?

En diálogo con Infobae, el director técnico de la Selección habló de la posibilidad de comenzar a mechar a Alejandro Garnacho, Matías Soulé y todas las promesas argentinas que están dando vueltas en el Viejo Continente. ¿Qué dijo el oriundo de Pujato?

El guiño de Scaloni para Garnacho y los pibes que están en Europa

"¿Cómo vas a hacer para sumar a los chicos que vienen pidiendo pista?", le preguntaron a Scaloni. Y no dudó un segundo su respuesta: "Como lo venimos haciendo: por mérito. Todo es mérito. No miramos el carnet, no miramos la edad, miramos los méritos. Podemos equivocarnos y que la gente en algunos casos piense que uno es mejor que otro, pero nosotros vamos a los méritos y si tiene 17 años y es muy bueno y creemos que tiene que estar, estará".

Además, Lionel Scaloni continuó sobre el mismo tema: "Y si tiene treinta y pico y pensamos que tiene que estar, también estará. Nosotros ahí la verdad es que lo tenemos bastante fácil para poder decidir y es una selección que tiene grandes jugadores entre los posibles convocados".