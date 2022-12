La Selección Argentina jugó un partidazo y le ganó con solidez a Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Así, el combinado nacional consiguió el tan ansiado pase a la final de la Copa del Mundo y espera por un rival (este miércoles se define entre Francia y Marruecos).

Rodrigo De Paul fue de menos a más y terminó siendo lo que fue durante todo el ciclo de Lionel Scaloni: uno de los pilares del juego argentino. El volante se mostró feliz tras el pase a la final y aprovechó una entrevista con la TV Pública para enviarle un mensaje a Tini Stoessel, su novia.

"Ella siempre está apoyando, es de fierro, se lo dije. Hoy antes de salir me mandó un mensaje muy lindo. Ella está ahí, me banca tanto... Y ese apoyo nosotros lo necesitamos", dijo De Paul cuando le preguntaron por ella. Y agregó: "No es que somos solo jugadores de fútbol, somos personas y tenemos problemas. Pero cuando salimos y jugamos con esta camiseta nos olvidamos de todo. Y lo volvimos a demostrar".

Antes de terminar la entrevista, De Paul agregó: "Estoy esperando... Termino esta nota y me voy a llamarla. A ella y a mis hijos. Imagino que estará super feliz. Y seguramente mis hijos estarán muy orgullosos del padre que tienen, demuestro con el ejemplo y no con las palabras". ¿Habrá respuesta de Martina?