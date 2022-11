Pese a que públicamente siempre se encargaron de transmitir tranquilidad, la situación física de Lionel Messi generó preocupación varias veces en los últimos días. De hecho, son varios los que aseguraron que el capitán no estuvo al 100% ante Arabia Saudita, algo que él mismo se encargó de desmentir.

Durante el miércoles surgió el rumor de que Leo no se había entrenado con sus compañeros y había hecho otra vez tareas diferenciadas. Sin embargo, después aparecieron muchas fotos con el 10 en la práctica. En la conferencia de prensa de hoy, a Lionel Scaloni le preguntaron y no anduvo con vueltas.

"No sé de dónde salió que ayer no entrenó. Creo que hasta hay imágenes, Leo se entrenó bien. Está bien. Más que nunca necesitamos de él y de todos. Seguramente vaya todo bien, no hay ningún problema", confirmó el entrenador en la previa del duelo ante México.

+ El posible XI de la Selección

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister/Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.