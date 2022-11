Este sábado, a partir de las 16 (horario argentino), la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni se enfrentará ante México y buscará conseguir su primer triunfo en el Mundial de Qatar, algo que será vital para poder acomodarse en la tabla del Grupo C y así continuar con aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

La caída ante Arabia Saudita significó un durísimo golpe para el plantel que se coronó en la Copa América contra Brasil y que también logró la Finalissima ante Italia. Y si bien Scaloni no quiso exteriorizar su enojo por el rendimiento en el debut, sigue confiando en sus dirigidos. Pero el que salió con los tapones de punta fue el ídolo albiceleste, Mario Alberto Kempes.

El cordobés que fue una pieza más que importante en la obtención del Mundial de Argentina 1978, fue muy crítico de lo que ocurrió el pasado martes en Lusail. Desde el homenaje que FIFA realizó a dos años del fallecimiento de Diego Maradona, el Matador dialogó con Télam y fue contundente: "En general no estuvo a la altura. Se confió y, cuando quiso reaccionar, ya era tarde", indicó.

Kempes, que ya había disparado con munición pesada horas después de la caída contra el elenco saudí, fue muy contundente con respecto a lo que será el choque frente a México y afirmó que la Selección Argentina "tiene que cambiar sí o sí porque, si no, mañana hace las valijas para ir a casa".

Sin ningún pelo en la lengua, el Matador siguió con la artillería pesada con respecto a lo ocurrido en Lusail: "Por lo visto en el primer partido, en general, el equipo no estuvo a la altura. Me sorprendió de acuerdo con lo que veníamos viendo", manifestó. Pero más allá de que se mostró muy disgustado con el rendimiento que tuvo la Selección Argentina ante Arabia Saudita, aflojó y se mostró con confianza para medirse ante México: "Claro que creo que puede clasificar; si no lo pensara, no estaría aquí en Qatar; ya me hubiera ido a mi casa", concluyó.