Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y es por eso que la ansiedad y la manija en Argentina es total. Es que pese a que las lesiones vienen dando malas noticias para la Selección en este sprint final de cara al Mundial, el seleccionado albiceleste parte como uno de los favoritos para quedarse con el máximo certamen en el mundo del fútbol.

Lógicamente, por esto desde nuestro país el ánimo está por las nubes hace tiempo, ya que desde hace meses que el público tiene un ida y vuelta lleno de cariño con la Selección y se demuestra partido a partido con un aguante y un aliento ensordecedor. Para acompañar esto, también se han dado varias canciones dedicadas a la Scaloneta. Algunas se viralizaron y fueron aceptadas, mientras que otras no tuvieron tanto feedback optimista con la gente. Así y todo, en Bolavip decidimos no dejar ninguna afuera y por eso desde Bolavip te traemos acá todos los temas que los hinchas dedicaron a la Selección. ¿Se cantarán en Qatar?

La primera en viralizarse: Maradona, Messi, las Malvinas y la Copa América en la previa del Mundial

A fines del 2021, con la clasificación al Mundial casi en el bolsillo, Argentina enfrentó a Bolivia en el Estadio Monumental y ganó por 3 a 0 con un hat-trick de Leo Messi. En la previa del encuentro, unos hinchas (aún con barbijos al ser de las primeras épocas de cancha tras la pandemia) hicieron viral una canción dedicada a la Scaloneta, siendo esta una de las primeras en tomar alcance post obtención de la Copa América. Incluso le llegó a los jugadores, quienes en más de una ocasión la han cantado en las fechas FIFA. No es para menos, ¡es un temazo!

La que más polémica generó: Quevedo, Bizarrap y un video en un departamento

Ya entrando en el año mundialista, hace escasos meses se viralizó un video en el que cuatro amigos en un departamento cantaron al son de la Session de Bizarrap y Quevedo una versión para la Scaloneta que fue bastante criticada debido a que no fue creada en un estadio. Sin embargo, la letra es pegadiza y también fue pasando de uno a otro en las redes. Aún no tuvo su chance en una cancha; ¿podrá estrenarse en Qatar?

La letra: "Esto es una locura desde la cuna. Ya tenemos dos copas, ahora queremos tres... Una la trajo el Diego, esta la trae Lionel. Vamos a salir campeones como en el 86. Lionel... Esta copa te la mereces. Vamos la Scaloneta a ganar los partidos, que ya no quiero nada que no sea con Lio. Lionel... esta copa te la mereces".

La clásica: "Que de la mano..."

Si algo identifica siempre al seleccionado nacional y a sus hinchas en relación a los cánticos, es la sencillez para que sean aprendidos rápidamente. Por eso hay muchas canciones de cancha que trascienden durante los años, con ligeros cambios. Eso pasó con el histórico "Que de la mano...", con una adaptación dedicada a Leo Messi.

La letra: "Vení, vení, cantá conmigo; que un amigo vas a encontrar. Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar".

La oficial: "El Campeón", de Luck Ra

Dos meses después de la consagración en la Copa América, la Asociación del Fútbol Argentino presentó "El Campeón", el tema oficial del conjunto albiceleste. Esta fue una alianza entre la AFA y la discográfica multinacional Sony Music posibilitó la creación de dicho tema, interpretado por el artista Luck Ra.

La letra: Y yo que estaba tan loco por vos

Y hoy que te tengo, no te suelto más

Festejé tanto que se fue mi voz

Pero mi recuerdo quién lo va a borrar

Y pasé tanto esperándote

Es que el sentimiento siempre fue tan grande

Que sabía que iba a suceder

Y te juro que a pesar de todo

Yo jamás perdí la fe (jamás, jamás)

Podrías irtе para cualquier lado

Voy a estar acompañándote

Porquе lo mejor a tu lado fue

Y te sigo a todos lados donde vas

Contigo me siento el campeón

'Ta todo en el corazón

Esta locura no entiende de razón

Y no importa lo que digan los demás

Ellos no saben cómo soy

Ni lo que daría por vos

Yo te sigo a cada lado donde voy

Lo que por ti daría

Te seguiría amando por má' que pasen lo' días

Porque la vida se nos va, pero no la alegría

De el saber que en algún momento tú fuiste mía

Hay mucha gente que habla, pero no me fijo en eso

Valió la pena esa' noche' que peleé por esto

Porque sé cada detalle, tu color, tu peso (oh)

Y si quererte es un delito, que me metan preso

Y hoy

Desde que te tengo ahora sé lo que es ser un campeón

Y el orgullo que tengo nadie puede sacármelo

Porque todo lo que hago, siempre fue por tenerte a vos

Y te sigo a todos lados donde vas

Contigo me siento el campeón

'Ta todo en el corazón

Esta locura no entiende de razón

Y no importa lo que digan los demás

Ellos no saben cómo soy

Ni lo que daría por vos

Yo te sigo a cada lado donde voy

Y te sigo a todos lados donde vas

Contigo me siento el campeón

'Ta todo en el corazón

Esta locura no entiende de razón

Y no importa lo que digan los demás

Ellos no saben cómo soy

Ni lo que daría por vos

Yo te sigo a cada lado donde voy