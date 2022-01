La Selección Argentina logró su clasificación al próximo Mundial y Lionel Scaloni decidió encarar las próximas dos jornadas de las Eliminatorias con un plantel titular casi en su totalidad. La única ausencia importante será la de Lionel Messi, quien jugará este fin de semana con el PSG y acordó quedarse en Francia para ponerse a punto físicamente. Mientras tanto, las únicas caras nuevas son Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía, aunque se espera que Paulo Dybala ocupe la posición de Leo ante Chile y Colombia.

Al momento de lanzar la convocatoria, el DT dejó un mensaje bastante claro de cara a Qatar 2022. Lejos de buscar nuevas variantes, el oriundo de Pujato intentará seguir afianzando el grupo que se consagró en la Copa América y la lista mundialista parece tener muy pocas vacantes. A menos de un año de la cita máxima, hay al menos 20 jugadores que son habitualmente citados y difícilmente perderán su lugar salvo imponderables. Sin embargo, hay situaciones particulares que comenzaron a preocupar al Cuerpo Técnico.

Este domingo se llevó a cabo un partidazo entre el Tottenham y el Cheslea para cerrar la jornada 23 de la Premier League. La sorpresa de la fecha en Argentina fue la ausencia de Giovani Lo Celso en la nómina de Antonio Conte, un hecho que no es novedoso en los Spurs. El exfutbolista de Rosario Central no está encontrando el rodaje esperado a pocos meses del Mundial y su caso enciende las alarmas en el combinado nacional.

Para despejar los rumores de cualquier tipo, el propio Lo Celso se encargó de publicar un mensaje en sus redes sociales y confirmó lo que se temía. "Con respecto a las preguntas que he recibido, quiero aclarar que estoy 100% en buenas condiciones físicas. No tengo ningún problema y me siento muy bien. Le deseo lo mejor al equipo en el derbi de hoy", escribió el mediocampista en sus historias de Instagram para aclarar su estado. Conte lo marginó del equipo por motivos futbolísticos y su situación no es la mejor. A pocos días del cierre del mercado, ¿buscará cambiar de rumbo para sumar los minutos que necesita?

Lo Celso, sin minutos en el Tottenham

El volante con pasado en el Paris Saint-Germain no está viviendo su mejor momento con el cambio de entrenador en el conjunto de Londres. Lo Celso apenas pudo disputar 2 de los últimos 8 partidos del Tottenham por Premier League, con una lesión en su rodilla de por medio, y hoy no está integrando ni siquiera la lista de convocados. Para Lionel Scaloni, el ex Betis es una pieza indiscutida al lado de Leandro Paredes. Sin embargo, el poco rodaje podría poner en riesgo su puesto de cara a Qatar 2022.