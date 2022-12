Emiliano Martínez fue uno de los grandes responsables para que la Selección Argentina terminara igualando ante Francia y que el Mundial de Qatar se definiera a través de los penales. En lo que fue el primer título del mundo para Lionel Messi, quien se encargó de ser la gran bandera a lo largo del certamen, no hubo ningún hincha que no le rindiera a los pies.

La tapada que tuvo Dibu frente a Kolo Muani le dio vida al seleccionado argentino y también le permitió inflar el pecho de cara a la definición desde los doce pasos. "Gracias a Dios saqué ese pie", afirmó tras la consagración. Y claro que tenía razón.



Pero más allá de su enorme actuación individual, tal como lo hizo a lo largo de toda la competencia, el también arquero de Aston Villa le dedicó un posteo en Twitter al capitán argentino, a quien solamente describió con el emoji de una cabra. Pero además colocó una imagen en la que debía descubrirse diversas fotos.

En la foto central se lo puede ver a Messi, pero con una leyenda en inglés: "Select all images with a GOAT", que en su traducción al castellano significa "seleccione todas las imágenes con una cabra". Pero más allá de que en cualquier tipo de diccionario la palabra goat se traduzca para mencionar al animal, en el 10 tiene otro sentido.

Al capitán de la Selección Argentina se lo menciona como GOAT para referirse a "greatest of all times", que en inglés significa "el mejor de todos los tiempos". Y Dibu no quiso pasar desapercibido para elogiar a quien disputó su quinto mundial y logró sacarse la espina que tanto mal le había hecho.