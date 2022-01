Este martes 1 de febrero a las 20:30, la Selección Argentina recibirá a Colombia por una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni ya está clasificado pero tendrá un duelo especial tras el último cruce en las semifinales de la Copa América.

En la previa del encuentro, Radamel Falcao habló en conferencia de prensa y se refirió a las chances de clasificar a la Copa del Mundo. "Sabemos que las probabilidades están en nuestra contra, pero queremos desafiar esas posibilidades, al interior del grupo queremos creer que podemos darle la vuelta a la situación, no queremos escuchar los comentarios negativos", sostuvo. Colombia está sexta con 17 puntos, a dos de Uruguay.

Y luego se refirió a la falta de gol en el seleccionado cafetero: acumula seis partidos sin convertir. Ahí fue cuando pareció enviarle un mensaje a su gente pero también al Dibu Martínez y el resto del equipo nacional: "Argentina es una gran selección que propone, nos va a generar espacios de cara al arco rival, debemos estar preparados para definir. En la primera que entre, el arco se nos va a abrir".

En cuanto a la clasificación a Qatar 2022, Falcao añadió: "No podemos prometerle a la gente algo que no sabemos si va a pasar, solo podemos prometer que vamos a luchar, queremos desafiar las posibilidades que tenemos en contra". Si juega el Mundial, ¿será el último? "Desde hace un tiempo para acá vivo venir a la selección como si cada partido fuera el último. He analizado todas las posibilidades y una de ellas es que este sería mi último Mundial con la selección", explicó al respecto.