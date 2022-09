Ya quedan solo horas para que la Selección Argentina vuelva a hacer rodar una pelota sobre el campo de juego. Esta vez será en Miami ante Honduras este viernes a las 21 horas de nuestro país y para dicho encuentro, Lionel Scaloni tiene en mente un XI inicial casi idéntico al que sale de memoria como el ideal, con la excepción de la ausencia de Giovani Lo Celso al no estar al 100% en lo físico y tampoco estará Cristian Romero debido a que no pudo viajar aún a Estados Unidos por complicaciones en el trámite de su visado.

Por eso, con dos variantes dentro de lo que el equipo predilecto por el entrenador nacido en Pujato, en Bolavip traemos un repaso de cómo llega cada uno de ellos al duelo que los reencuentra en el seleccionado tras casi tres meses y a menos de 60 días del inicio de Qatar 2022; siendo aquí tenido en cuenta su rendimiento en el inicio de temporada en sus respectivos clubes. Mirá...

Emiliano Martínez

Dibu no llega en su mejor momento en el Aston Villa, ya que el equipo en donde él es el dueño del arco tiene enormes falencias defensivas y no hace pie en el arranque de la temporada en Inglaterra. En 7 encuentros, al marplatense le convirtieron 10 goles, pero no ha tenido enorme responsabilidad en ellos, ya que sufrió por demás los problemas en la zona baja del Villa, quienes para peor tuvieron la mala suerte de la durísima lesión del refuerzo estelar de defensa, Diego Carlos. Sin embargo, Martínez demostró seguir en buen nivel ya que el rival más difícil que enfrentó en los primeros partidos en Premier de esta temporada fue al Manchester City, equipo que le concedió un gol hecho por Erling Haaland, pero Dibu se transformó en figura al tapar balones vitales. Solo una valla invicta en esos siete partidos, pero siendo este el último en la victoria ante Southampton.

Nahuel Molina

El lateral derecho surgido en Boca le ganó la pulseada a Gonzalo Montiel en la banda para ser el titular, algo que se incrementa cada vez más debido a que Molina es titular en el Atlético Madrid y el ex River está cada vez más relegado en el Sevilla. Sin embargo, el rendimiento de Nahuel todavía no destaca en el Colchonero, ya que la adaptación al fútbol español al cual arribó esta temporada le está costando al ex Udinese. De momento, ha estado en 5 de 8 partidos disputados esta temporada en el equipo del Cholo Simeone y no tuvo participación en ningún gol, algo que la temporada pasada en Italia era un fuerte suyo, siendo el defensor con más anotaciones en las cinco grandes ligas europeas. El Atlético no marcha bien, ya que en LaLiga se encuentra séptimo y en Champions ganó uno y perdió otro en los dos encuentros que disputó. En lo personal, Molina fue expulsado en su segundo partido en el Atleti, en lo que fue la derrota con el Villarreal. Así y todo, Scaloni le deposita la confianza para ser el dueño de la banda derecha argentina.

Germán Pezzella

El defensor del Betis sabe que es suplente en la Selección Argentina pero, por la ausencia de Cristian Romero por la demora de su visado para entrar en EEUU y la llegada tardía de Lisandro Martínez por el mismo motivo, obliga a Scaloni a utilizar ante Honduras la zaga que fue titular en la Copa América 2019. Pezzella goza de un gran presente en el conjunto de Andalucía, estando tercero en la liga de España con una sola derrota y cuatro goles concedidos, haciendo una gran zaga con el brasileño Luiz Felipe. En Europa League también se encuentra en muy buena forma, ganando los dos partidos disputados. De estos ocho cotejos, Pezzella solo se ha perdido uno en LaLiga, por lo que es un pilar del conjunto bético. Para el entrenador de la Selección, es una fija dentro del banco de suplentes, por lo que, ante la ausencia de Cuti, tiene una garantía de relevo, quien frente a Honduras dirá presente.

Nicolás Otamendi

"Ota" lleva más partidos disputados que sus pares en defensa ya que su temporada comenzó con anterioridad al tener que disputar con el Benfica la Pre Champions League. Allí, como capitán comandó al equipo luso a la clasificación a la zona de grupos, con incluso un gol convertido allí. En la liga de Portugal, Benfica se encuentra puntero con puntaje perfecto, habiendo jugado siete y ganando todos. Otamendi allí disputó seis encuentros, y el único que se perdió fue por suspensión debido a una expulsión por doble amarilla. En Champions, el club portugues es una de las sorpresas, estando puntero en conjunto con el PSG, en un grupo donde también está la Juventus. Allí, el central con pasado en el Manchester City cumple un rol vital en la defensa.

Nicolás Tagliafico

El lateral izquierdo es el puesto con más dudas en el seleccionado argentino, pero debido al flojo momento de Marcos Acuña y su inestabilidad física, Tagliafico tiene todos los números para ser el titular ante Honduras. Es que además, Nico está haciendo un gran labor en su nuevo equipo, el Lyon. El club francés no ingresó a ninguna competencia europea y así y todo buscó reforzarse con mucho ímpetu para lograr el regreso a las grandes disputas continentales esta temporada, y por eso se fijaron en el argentino para contar con él en el lateral derecho. En ocho jornadas, Tagliafico ha disputado todos los partidos e incluso convirtió un gol frente a Troyes. En la zona defensiva, al conjunto que es de los más importantes de Francia le han concedido 10 goles y perdió tres cotejos, además de haber obtenido un empate y cuatro victorias.

Leandro Paredes

El ex Boca tuvo un cambio de equipo con la temporada ya iniciada, ya que en el PSG bajo las órdenes de Christphe Galtier perdió la titularidad y, para buscar ser protagonista en su totalidad, se marchó a la Juventus, donde desde su llegada ha disputado casi todos los minutos en una convulsionada Vecchia Signora. Es que el equipo de Massimiliano Allegri está en un proceso de reconstrucción total y este inicio de temporada no está siendo el mejor. En Champions perdió los dos partidos que disputó hasta el momento y en Serie A se encuentra a mitad de tabla y fuera de la zona de copas. Sin embargo, Paredes se está destacando, ya que en solo cinco encuentros jugados, ya se hizo dueño del mediocampo e incluso, repartió dos asistencias. Para Scaloni es uno de los inamovibles, así que será titular ante Honduras.

Rodrigo De Paul

RDP es sin dudas el jugador más importante de la Selección Argentina después de Lionel Messi. El volante central es el típico "todocampista" que cualquier equipo necesita, aunque en el Atlético Madrid, Diego Simeone no lo utiliza con la mismo ponderación que lo hace Scaloni, por lo que no es titular indiscutido. Como ya mencionamos con el caso de Nahuel Molina, este arranque de temporada no es el mejor para el Colchonero. Así y todo, desde el inicio o como relevo en el banco, De Paul ha jugado todos los partidos en la temporada y de momento, convirtió un gol ante Celta de Vigo y repartió una asistencia también en ese cotejo, el cual sin dudas fue el mejor partido suyo en esta vigente campaña.

Enzo Fernández

El último en meterse entre los titulares para enfrentar a Honduras. Enzo Fernández es uno de los futbolistas que pelean por estar en Qatar 2022 y este viernes está ante su gran chance. Recién ha llegado a Benfica, pero parece que juega en Europa hace años, el ex River es amo y señor del conjunto portugués de mitad de cancha hacia adelante. En apenas 13 partidos, Enzo ha convertido tres goles (dos de ellos por Pre Champions) y es el líder en estadísticas del club luso en el mediocampo. Todo indica que será titular ante la ausencia de Giovani Lo Celso, ganándole la pulseada a Alexis Mac Allister, otro de gran presente en Brighton.

Ángel Di María

El Fideo sin dudas es uno de los futbolistas con presente más irregular de todos en el once inicial de Scaloni. Es que tras históricas campañas en el PSG, donde disputó casi 300 partidos en su carrera, Di María se marchó rumbo a la Juventus, y allí, como el caso de Paredes, el contexto no es el mejor. Es que en la convulsionada temporada que atraviesa la Vecchia Signora, el rosarino ha tenido lo mismo en lo personal, alternando un prometedor debut con gol y asistencia, aunque luego se perdió un partido por lesión, y al haber regresado sin estar al 100%, se resintió de la misma perdiéndose tres duelos más. Como si fuera poco, en el último partido disputado, ante Monza, Di María se fue expulsado por un codazo a Armando Izzo. Ya recuperado de su dolencia en el aductor, Scaloni lo tiene en cuenta desde el arranque para enfrentar a Honduras.

Lautaro Martínez

El Toro forma parte de un Inter que no marcha nada bien tampoco, ya que, como la Juventus, no logra regularidad y se encuentra séptimo en la Serie A con cuatro victorias y tres derrotas (el clásico contra Milan incluido). Sin embargo, Lautaro está siendo el más determinante en el Neroazzurri al llevar convertidos tres goles y una asistencia. Por Champions, el equipo también está marcado por la irregularidad, ya que ganó uno y perdió el otro, aunque se encuentra en el grupo de la muerte junto con Bayern Munich y Barcelona. Así y todo, el bahiense se asentó como el futbolista de Inter más importante esta temporada por los malos momentos de otras figuras como Stefan de Vrij o Nicolo Barella. Ante Honduras, como en todo el ciclo Scaloni, será el 9 titular.

Lionel Messi

El mejor jugador del mundo nos tiene acostumbrados a la rutina de lo extraordinario. Sin embargo, la temporada pasada fue atípica para él debido al cambio de equipo por primera vez en su carrera desembarcando en el PSG tras su salida del Barcelona, junto con el contagio de Coronavirus que sufrió y que lo tuvo a mal traer, y todo esto lo hizo tener un desepeño más terrenal en su primer año en la Ligue 1. Ahora, en este inicio de su segunda temporada en el PSG, Messi está deslumbrando a todos nuevamente, ya que en los primeros 11 partidos disputados entre la liga, la Champions y el Trophée des Champions francés, Leo lleva 6 goles y repartidas 8 asistencias, lo que sin dudas marca que se convirtió en el líder absoluto del juego en el PSG, así como hace en la Selección Argentina.