Enzo Fernández padece una hernia inguinal desde hace tiempo. Durante el último año se estuvo infiltrando para no sentir dolor mientras jugaba con Chelsea. Después de meditarlo y consultarlo con los médicos del elenco inglés y de la Selección Argentina, decidió operarse. La intervención será este jueves en Londres y mañana mismo comenzará el proceso de recuperación.

Se estima que Enzo Fernández estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas. También se conoció que el propio futbolista está dispuesto a realizar triple turno de sesiones de recuperación, aunque eso dependerá del consejo de los especialistas. A poco menos de dos meses del comienzo de la Copa América 2024, en la Selección Argentina creen que va a llegar en condiciones físicas y con rodaje para el estreno.

Lionel Scaloni no convocará a ningún jugador que no esté al 100% desde lo físico y así lo dejó bien en claro en el Mundial de Qatar. Inclusive hubo dos bajas a días del inicio del certamen: Joaquín Correa y Nicolás González. Los mismos fueron reemplazados por Ángel Correa y por Thiago Almada. Por tal motivo, Enzo Fernández sabe muy bien que si no está en plenitud física no será citado, aunque los tiempos sobran como para que esté en condición de representar a la Albiceleste en la Copa América 2024.

Un duro presente en Chelsea

Tal como sucedió en la temporada 2022-23, Chelsea no tuvo un buen año y está lejos de los puestos de vanguardia en la Premier League. Con 32 partidos jugados -debe dos- tiene 47 puntos y no está ni cerca de los puestos de clasificación a competiciones europeas. Más allá de los números fríos, los Blues no suelen tener buenos rendimientos y, cuando se enfrentan a rivales de peso no la pasan bien, tal como sucedió el pasado martes en la derrota por 5 a 0 ante Arsenal.

El sueño de volver a ser campeón con la Selección Argentina

Enzo Fernández comenzó a formar parte del proceso de Scaloni en los amistosos previos al Mundial de Qatar 2022. El mediocampista no estuvo en la Copa América 2021 ni tampoco en la Finalissima, por lo que su primer certamen con la Albiceleste fue directamente el Mundial, en el cual se lució y terminó siendo elegido el Mejor Jugadores Joven del torneo. Su objetivo será dar la vuelta en la Copa América 2024 y sumar su segundo título con la Selección Argentina.