Los jugadores de la Selección Argentina viven días inolvidables tras haber ganado la Copa del Mundo. Todos son recibidos por una multitud en sus respectivos pueblos y la gente les brinda todo el cariño. Ayer le tocó a Rodrigo De Paul, uno de los grandes pilares del equipo.

El volante de la Albiceleste estuvo presente en el show de Tini Stoessel, su novia. Con la camiseta de la final, la medalla colgada en su cuello y una réplica de la Copa del Mundo, el ex-Racing se plantó en el escenario y recibió una merecida ovación.

Al grito de "dale campeón", Rodrigo levantó el trofeo más precioso y celebró junto al público que fue a ver a su novia. Luego, decidió tomar el micrófono y dedicarle algunas palabras a Tini, quien fue muy importante para mantenerlo enfocado en su objetivo.

"Les voy a contar por qué amo a esta mujer", arrancó diciendo el mediocampista y agregó: “La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor. Me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor".

"Te agradezco y te amo. Te merecés esto y todo lo que te pasa”, cerró. ¡Hermoso momento!