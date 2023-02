Valentín Carboni es una de esas indiscutibles joyas del futuro de Argentina. Indiscutible por lo que promete, no por la seguridad de que finalmente sea lo que su creatividad anuncia. Pero en esta época de alegría, entusiasmo y proyección hacia el futuro, el campeón del mundo sigue agigantando su inmensa cantera de jovenes por el planeta. Y el pibe del Inter tiene la calidad suficiente para posicionarse alto.

Juega actualmente en Inter, ya debutó en Serie A contra Roma, aunque sólo sumó unos minutos en ese encuentro de octubre, tal como le sucedió en otro frente a Hellas Verona. Ya jugó unos minutos en Champions frente al desafiante Bayern Munich. E incluso, sin jugar, suma su primer titulo con la entidad: la Supercopa italiana.



La Gazzetta dello Sport ha sabido describirlo como un “talento e imaginación en estado puro y cantidades abundantes. Para hacerse una idea de él, basta ver algunas jugadas realizadas en el final del campeonato ganado ante la Roma en la prórroga”.

Poco elogio, ¿verdad? No es el único. También dan datos acerca de su paso breve por la Selección Argentina, para la cual fue convocado en marzo de 2022, por Eliminatorias: “En el segundo entrenamiento logró captar la atención de Messi, que impresionado por sus movimientos con la izquierda le pidió información a Lautaro Martínez”



No sabemos qué sucederá con el ex Lanús y Catania pero sí sabemos una cosa: a día de hoy, Valentín es una de esas joyas que hay que observar. Hoy en Inter y pronto, si todo sigue su curso, en la Selección Argentina.

EL INFORME COMPLETO DE VALENTÍN CARBONI: