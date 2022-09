A diferencia de muchos de futbolista de la Selección Argentina, Lionel Scaloni no es un personaje activo en las redes sociales. El DT de la Albiceleste tiene Instagram y Twitter, pero no suele realizar mucha cantidad de posteos. Por ello fue que sorprendió a todos con una foto tras la victoria de su equipo vs. Honduras.

La goleada 3-0 ante Honduras dejó la misma sensación que viene sosteniendo la Albiceleste de Scaloni desde la Copa América: solidez. Ahora, los argentinos comienzan a soñar con Qatar 2022 y el entrenador lo vive desde sus redes.

El sorpresivo posteo de Scaloni tras el triunfo de la Selección: "Vamos Argentina"

Si bien no suele tener presencia en Instagram (apenas posee tres publicaciones a pesar de sus más de 15 mil seguidores), Lionel Scaloni aprovechó una nueva goleada para reconocer a su equipo de trabajo. "Vamos Argentina", escribió.

Con varios mates dando vueltas en una mesa repleta de fútbol y una pastafrola en el medio, se puede ver a un Sacloni feliz con los suyos. ¿Quiénes aparecen en la foto? El profe Rodrigo Barrios, el PF principal Luis Martín, el analista de videos Matías Manna, Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar. Equipo casi completo, ya que falta el entrenador de arqueros Martín Tocalli.