Después de tres semanas sin poder sumar acción a causa de una dolencia muscular, Lionel Messi llegó a la Selección Argentina con solo 70 minutos disputados en el último mes y todos dudan de su presencia ante Paraguay.

Una participación del capitán argentino en las Eliminatorias CONMEBOL sobre la cuál Lionel Scaloni rompió el silencio en conferencia de prensa: “Para él es importante tener un entrenamiento más… Hablaré con él para saber si va de inicio“.

Destacando que la práctica de esta tarde en el predio que justamente lleva el nombre de Messi será clave para conocer si el 10 estará ante Paraguay, el DT de la Selección comentó que en base a esto se conocerá el resto del equipo ya que podría cambiar el esquema.

Una cuestión que no resulta nada sencilla para Scaloni ya que, al ser este el primero de los dos partidos, el entrenador deberá nivelar las cargas: “Primero hay que ver cómo se siente él y segundo nosotros tenemos otro partido en cuatro días”, soltó en base a cuántos minutos podría tener.

Sosteniendo que todos “saben lo que pienso” si Lionel Messi está en plenitud física; haciendo referencia a que varias veces destacó que es el único indiscutible de la Selección, Scaloni aclaró que en base a la charla con el capitán podrá diagramar los partidos de las Eliminatorias.

Scaloni admitió que no está preocupado por el físico de Messi

Pese a todo esto, Scaloni no se mostró para nada preocupado por el momento que atraviesa Messi ya que considera que es normal: “Es el momento en donde todos sienten el calendario”, comenzó antes de agregar que no cree que sea “por no tener pretemporada”.

Apreciando que el problema físico de Lionel Messi no tuvo que ver con esto, sino que “hoy en día las pretemporadas son jugando partidos amistosos, son leves“, Scaloni quiso llevar tranquilidad a los hinchas y espera por la evolución de su capitán.

Lionel Scaloni opinó sobre el parate que sufrirá Messi en la MLS

A su vez, hablando sobre el camino de Messi en la MLS, Scaloni también se mostró tranquilo por el parate que tendrá el 10: “En lo que concierna en la selección va a estar en movimiento hasta la fecha siguiente. No nos perjudica mucho porque va a tener entrenamientos y algunos partidos”, soltó.

Vale destacar que Messi tendrá dos partidos más con Inter Miami; ambos contra Charlotte FC, antes de que se termine la temporada para las Garzas pero luego de esto deberá volver a jugar a la Selección para jugar ante Uruguay (17/10) y Brasil (21/10).

La delantera que pondría Scaloni si Messi no está para jugar con Paraguay

En base a esto, Scaloni deslizó que “en la Selección no trastoca los planes” de cara al fin de año y en cuánto a Messi sostuvo que “se tomará su tiempo de vacaciones para luego volver a entrenar” con el conjunto de Gerardo Martino.

Siguiendo con el partido por las Eliminatorias CONMEBOL ante Paraguay, Lionel Scaloni también habló de una posible ausencia de Lionel Messi y comentó que “si él está para jugar el equipo será uno y si no se cambiará”. Modificación que ya tendría en la cabeza.

El recuerdo de la dupla entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la Selección

Recordando que Julián Álvarez y Lautaro Martínez “ya jugaron juntos ante Jamaica”, Lionel Scaloni dio a entender que si Messi no llega en condiciones al partido y va al banco serán estos dos quienes ocupen la ofensiva de la Selección.

Durante el partido al que hizo referencia Lionel Scaloni en conferencia de prensa, Julián Álvarez logró convertir uno de los tres goles del equipo tras un centro atrás del propio Lautaro Martínez. Una dupla en la que la Araña sería el que se retrase un poco para generar juego.