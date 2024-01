El Aston Villa de Emiliano Martínez quiere mantener en el segundo tramo de la temporada lo realizado en la primera parte. En definitiva, seguir peleando, principalmente, la Premier League (hoy se ubica segundo detrás del Liverpool) y la UEFA Conference League (aunque también es uno de los equipos que se encuentra en la Tercera Ronda de la FA Cup).

Para eso, según publicó hace algunas horas The Athletic, Unai Emery, entrenador del conjunto de la ciudad de Birmingham, habría pensado en Marcos Acuña, entre otros futbolistas apuntados para reforzarse y encarar con mayor fuerza el primer semestre del 2024 (Crysencio Summerville, Timo Werner y Matthew Sean O’Riley también serían del interés del estratega español).

Pero como condimento extra a esta versión, en las últimas horas, desde el portal Birmingham Mail aportaron que el lateral izquierdo de 32 años, campeón del mundo en Qatar 2022, estaría interesado en dejar Sevilla para saltar a la Premier League y sumarse, de esta forma, al Aston Villa de su compañero en la Selección Argentina Emiliano Martínez.

De todos modos, la desvinculación del equipo andaluz del ex Ferro y Racing, si bien no parecería ser una traba, sí será un tema que la institución británica tendrá que evaluar. Es que al Huevo le vence su vínculo recién el 30 de junio del 2025 y su cláusula de rescisión es de seis millones de euros. No obstante, por lo visto, es un monto que en el Villa Park no se negarían a desembolsar.

Los objetivos por los que va Aston Villa en lo que resta de la temporada 2023/2024

Aston Villa no solo va por la Premier League. Si bien está todo dado para que le den prioridad al torneo de la primera división del fútbol local, dado que se colocan segundos en la tabla de posiciones con 42 unidades a tan solo 3 del Liverpool, también están con buenas chances tanto en la Conference League como en la FA Cup.

En el certamen organizado por UEFA, el elenco del Dibu ganó el Grupo E que compartía con Legia de Varsovia, AZ Alkmaar y Zrinjski. Espera rival en los Octavos de Final que saldrá del Repechaje entre los segundos de la fase de grupos de la Conference con los que se ubicaron terceros en las zonas de la Europa League. Asimismo, en la copa nacional se medirá en la Tercera Ronda con Middlesbrough (sábado 6 de enero).

María Julia Silva, mujer de Marcos Acuña, ya lanzó un guiño al Aston Villa

Mediante su cuenta de Twitter, María Julia Silva, esposa de Marcos Acuña, ya lanzó una primera señal al Aston Villa. Fue con una serie de likes a diferentes publicaciones relacionadas con el conjunto inglés. Una de ellas, en referencia con el buen andar del equipo en la primera rueda de la Premier League, en la que logró ubicarse segundo en la tabla de posiciones con 13 victorias, tres empates y solo 4 derrotas.