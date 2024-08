La eliminación de la Selección Argentina en los Cuartos de Final del Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos tiene un principal apuntado: Javier Mascherano. El entrenador a cargo de las divisiones Sub 23 y Sub 20 no pudo cumplir con las expectativas que se habían creado en torno al elenco juvenil en la previa a la presentación de París 2024.

Tal frustración (que tuvo la agravante de haber sido una derrota con Francia, un rival que en el último tiempo se transformó en un clásico) se añade al tropezón en el Sudamericano para el Mundial 2023 (en el cual el combinado albiceleste terminó participando por el rápido movimiento desde la AFA para ofrecer a Argentina como anfitrión ante el estallido social que se desató en Indonesia semanas antes del certamen) y a la caída en dicho certamen global con Nigeria en los Octavos de Final que se disputaron en San Juan.

Todo esto, sin contar el 6 a 2 que la Selección Argentina Sub 20 también sufrió con Francia en el Torneo Maurice Revello en 2022 (apenas pudo adjudicarse el quinto puesto). Esta falta de resultados en una categoría en la que Argentina siempre fue potencia, solo fue tapado por el exitoso proceso de la Scaloneta. De lo contrario, probablemente Javier Mascherano no hubiese llegado a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante esta realidad, en AFA tomaron la postura de respetar el contrato que Mascherano tiene hasta el 31 de diciembre próximo. Saben que despedirlo desacomoda el consenso que la entidad consiguió dentro de lo que a la Selección Argentina se supone. Además, agitaría las aguas en pos de un clima bastante tenso, por un lado, con el gobierno por el debate de las SAD, y por el otro, con algunos clubes, por la disidencia que se generó a raíz del proyecto del torneo de primera división sin descensos y con 30 equipos.

Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ahora bien, la continuidad del Jefecito no está confirmada. Esperan que pasen unos días y en lo que resta del mes de agosto (lo antes posible) habrá una reunión. Si Mascherano presenta la renuncia -otra vez, tal como paso antes del Mundial Sub 20- en este caso se la aceptarán y buscarán a un responsable que se haga cargo del equipo que competirá en el Sudamericano de Perú en 2025.

Diego Placente pasa a ser uno de los candidatos de la AFA para tomar las riendas de la Selección Argentina Sub 20

Por estas horas está la chance de que Javier Mascherano no siga como entrenador de la Selección Argentina Sub 20. En caso de que desee renunciar, en AFA, en principio, consideran que, antes de ir a buscar a un entrenador, lo mejor sería acomodar las fichas internamente, con Diego Placente pasando del Sub 17 al Sub 20.

Principalmente, según le cuenta una fuente a BOLAVIP, porque conoce a los jugadores que se vienen formando en el proceso de juveniles y, detalle no menor, porque es del riñón del grupo que conforma el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. No obstante, es solo una primera alternativa de cara al Sudamericano de Arequipa que se desenvolverá en los primeros meses del 2025.