Luego de quedar desafectado de la convocatoria de marzo y del Mundial Sub 20 por lesión que sufrió en la Premier League, Alejandro Garnacho finalmente podrá tener su gran momento con la camiseta de la Selección Argentina durante los partidos ante Australia e Indonesia.

Un debut con la mayor que llegaría en medio de las últimas embestidas de la Federación de España por recuperar al jugador madrileño. Algo que no ocurrirá y sobre lo cual Garnacho rompió el silencio: “No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa“, soltó.

En una exclusiva para TyC Sports, el extremo del United habló de su decisión y explicó porque representará a la Selección por sobre España: “Me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena”.

Además de esto, contó que “siempre estuve muy familiarizado con la Argentina” ya que todos sus familiares por parte materna son del país y “desde chiquito” siente un aprecio muy grande por la Selección que ahora defenderá.

Debido a esto, Garnacho contó que siente “un gran apoyo” por parte de toda su familia; materna y paterna, por la decisión que tomó de defender los colores de albicelestes a partir de la gira que comenzará el próximo jueves desde las 9 AM de nuestro país ante Australia.