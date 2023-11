A pesar de un buen inicio de temporada en el Frosinone de la Serie A, equipo al que llegó a préstamo proveniente de la Juventus, el delantero argentino, Matías Soulé, no convenció del todo a Lionel Scaloni, y es por eso que no fue convocado para la Selección Argentina de cara a la última fecha FIFA del año, en la que se enfrentó a Uruguay y le queda jugar contra Brasil.

Debido a estas ausencias en las convocatorias del entrenador argentino, comenzó a correr cada vez más fuerte el interés por parte de la Selección de Italia para sumarlo de cara a las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024, en la que la Azzurra pelea mano a mano con Ucrania por la clasificación.

Para ponerle fin a estos rumores, el delantero argentino nacido en Mar del Plata, que disputó el Mundial Sub 20 con el equipo comandado por Javier Mascherano, habló con el medio italiano, La Gazzetta Dello Sport, en donde afirmó que su deseo es jugar la Albiceleste, desestimando el interés de la selección europea.

“Soy argentino, mi corazón es argentino y jugar con mi selección es un sueño. Yo simplemente le dije que me siento argentino y que quiero esperar a Argentina. Spalletti me había llamado y luego vino a Frosinone. No es seguro que me llamen, pero es otro de esos desafíos difíciles que me motiva”, explicó el futbolista de 20 años.

Cabe destacar que al no haber debutado oficialmente en la mayor, el delantero todavía puede ser citado por Italia debido a que cuenta con ambas nacionalidades, pero el surgido en las inferiores de Vélez quiere jugar para Argentina, y ya en una oportunidad fue convocado por Scaloni para integrar los entrenamientos del equipo.

Por otro lado, se refirió a la buena relación que tiene con Ángel Di María, con quien compartió plantel durante la estadía del Fideo en Juventus, y explicó que hablan al respecto sobre una posible convocatoria al seleccionado campeón del mundo: “Hablamos, también para discutir la opción de apuntar a jugar con Argentina”, comentó.

Además, agregó contando un pedido que le hizo el hoy jugador de Benfica: “Fideo es un gran maestro. Somos muy buenos amigos, siempre me envía mensajes. Y antes de empezar a marcar me mandaba mensajes como: ‘¿Cuándo despertarás y empezarás a marcar goles?’. Bueno, funcionó…”.

Soulé fue elegido el mejor jugador de octubre en la Serie A

El argentino fue elegido por la Asociación Italiana de Futbolista como el mejor jugador de la liga en octubre, gracias a los 4 goles que convirtió frente a Hellas Verona, Bologna y Cagliari, en dos ocasiones.

Los números de Matías Soulé en Frosinone

El futbolista que está a préstamo desde Juventus lleva disputados un total de 11 partidos con la camiseta del Frosinone, en los que anotó 5 goles y repartió una asistencia.