Matías Soulé, quien está realizando una gran temporada con el Frosinone de la Serie A, donde se encuentra cedido a préstamo por parte de la Juventus, volvió a estar en el foco de las noticias debido a que la Selección de Italia está cada vez más interesada en convocarlo para la próxima fecha FIFA.

Tal es este interés desde la Azzurra, que acorde a lo que informa el periodista Cesar Luis Merlo, Luciano Spalletti, entrenador de Italia, fue al entrenamiento del Frosinone y charló con Matías Soulé, ya que presiona para poder convocarlo de cara a la fecha FIFA de noviembre para las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024.

Además, agrega que por ahora, la decisión del delantero de 20 años es esperar a su país, pero los europeos insisten ya que es elegible aún, debido a que si bien estuvo convocado por Lionel Scaloni para entrenar con la mayor, todavía no hizo su debut oficial, y es por eso que desde Italia quieren llevárselo.

Cabe destacar que el compromiso de Soulé con la Albiceleste es muy grande, partiendo desde el Mundial Sub 20 que se jugó a principios de este año, en donde negoció con la Juventus para poder ser cedido a tiempo y poder formar parte del equipo comandado por Javier Mascherano, que llegó hasta los octavos de final de la competencia.

Por otro lado, en medio de estos rumores sobre el interés de la Selección de Italia, el surgido de las inferiores de Vélez se mostró en la previa del partido de Argentina con Paraguay apoyando a los dirigidos por Scaloni, y días después subió una historia en su cuenta de Instagram utilizando el short de la Albiceleste.

Este gran nivel que está mostrando últimamente el argentino, además de llamar la atención de la Azzurra para poder convocarlo, también lo hizo en la Juventus, club dueño de su pase, que tiene la intención de repatriarlo en el próximo mercado de pases, interrumpiendo el préstamo que vence en junio del 2024.

La vez que Soulé fue consultado sobre la posibilidad de jugar para Italia

“Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar consistentemente, no quiero tomar una decisión ahora”, comentó en diálogo con el periodista Gianluca Di Marzio, aunque rápidamente se mostró alentando a la Selección Argentina para demostrar que quiere jugar en la selección campeona del mundo.

Spalletti habló sobre la chance de convocar a Soulé

“Es un nombre que tenemos en el punto de mira para la Selección porque lo está haciendo muy bien y porque hay que crear una oportunidad para aquellos jóvenes que empujan desde abajo”, tiró en conferencia de prensa luego de lo que fue el triunfo de Italia ante Malta en la última fecha FIFA.

Los números de Matías Soulé en esta temporada

En siete partidos disputados con el Frosinone, el delantero argentino anotó cuatro tantos y aportó una asistencia.