Aquel 2008 Argentina fue una suma de talentos inigualable: Lionel Messi, Sergio Agüero, Juan Román Riquelme, Angel Di María, Fernando Gago y un Javier Mascherano que se convirtió en el único argentino en conquistar dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos. Ahora, como entrenador, tiene la chance de volver a ser parte.

El Jefecito fue de los “veteranos” -los tres mayores de 23 años (junto con Pareja y el presidente de Boca)- que acompañó al equipo y con el equipo de Sergio Batista logró el segundo oro luego del triunfo en Atenas 2004. Argentina conseguía de esta manera por segunda vez subirse a lo más alto del podio desde su primera participación en 1928, aunque luego de aquellas conquistas otra vez estuvo lejos de pelear en los primeros lugares tanto en Río 2016 como en Tokio 2020.

En total, la Selección Argentina lleva nueve participaciones de las 25 que se realizaron en total desde que el fútbol de selecciones (en 1900 y 1904 los países fueron representados por clubes, aunque el COI les reconoce las medallas al Reino Unido y Canadá) se instauró en los Juegos, en 1908 (a excepción de 1932 que no fue parte del programa).

Tuvo varios cambios desde aquel momento: desde 1924 que la FIFA organiza la competencia, en 1984 se permitió la participación de futbolistas profesionales y desde 1992 se convirtió en un torneo para jugadores sub-23 con la posibilidad de sumar a tres que superen la edad tope.

En total, Argentina sumó cuatro podios: dos oros (2004 y 2008) y dos medallas de plata: una en 1928 y la siguiente en 1996. Reino Unido y y Hungría con tres oros encabezan la lista de máximos ganadores, seguidos por Brasil y Argentina (además de Uruguay y la Unión Soviética) con dos.

Los oros

En Atenas 2004 y el mismo día que llegó la histórica consagración en el básquet (el 28 de agosto), Argentina conseguía un oro olímpico por primera vez tras 52 años de espera. De la mano de Marcelo Bielsa, y tras un fallido Mundial de 2002, Carlos Tevez ante Paraguay le daba la victoria y la presea al equipo argentino, que había pasado la fase de grupos sin problemas tras vencer a Túnez, Serbia y Australia para luego despachar 4-0 a Costa Rica en cuartos de final y 3-0 a Italia en las semifinales.

Argentina lograba con la medalla sumarse a Francia y Brasil como las selecciones que ganaron las competencias más importantes de la disciplina: Copa América o Eurocopa, Mundial y Juegos Olímpicos. El equipo lo conformaban, además del Apache y Mascherano, Ayala, Coloccini, Heinze, el Kily González, Andrés D’Alessandro, Lucho González y Javier Saviola.

El segundo oro llegaría cuatro años después en Beijing y con Messi. En la zona de grupos, la Selección le ganó a Costa de Marfil 2-1 (Messi y Acosta), a Australia por 1-0 (Lavezzi) y a Serbia 2-0 (Lavezzi, de penal y Buonanotte). En cuartos despacharía a Países Bajos igualando en el tiempo reglamentario 1-1 (Messi) y luego con el gol de Di María al minuto 105 del tiempo extra lograría llegar a las semifinales.

Allí se cruzó con Brasil, pero con un contundente 3 a 0 (dos de Agüero y otro de Riquelme, de penal) el equipo de Batista llegó a la definición por el oro ante Nigeria, mismo rival que en el 96. Sin embargo, el Fideo apareció con su gol y dio inicio a una serie de gritos fundamentales para la Selección Argentina. Segundo oro para el equipo nacional.

Dos plateadas

Tras haber vencido a los campeones olímpicos de Uruguay en un amistoso en octubre de 1924 (allí donde nació lo de “gol olímpico” por el tanto convertido por Cesáreo Onzari), en la cancha de Sportivo Barracas, Argentina viajó a Países Bajos para su primera participación olímpica en Amsterdam 1928.

Dejó en el camino a Estados Unidos (11-2), Bélgica (6-3) y a Egipto (6-0) y llegó a la final, en donde le tocó otra vez enfrentar a los Charrúas, campeones del mundo dos años más tarde. Tras igualar 1-1, se jugó un partido desempate, con derrota por 2-1 en el Estadio Olímpico de Ámsterdam. Argentina, en su primera participación, se llevó nada menos que un segundo lugar en el podio.

La segunda medalla argentina en un Juego fue en 1996, con Daniel Passarella como entrenador, quien había asumido tras el Mundial 1994, en Estados Unidos. Argentina llegó a la fase final del torneo invicta tras ganarle a Estados Unidos e igualar con Portugal y Túnez. En los cuartos, se despachó con un 4-0 a España y luego volvió a enfrentarse a los lusos en semifinales, ganando 2-0.

Aquel equipo tenía a Carlos Bossio y Pablo Cavallero en el arco, Ayala, Sensini, Chamot, Zanetti, Almeyda, Diego Simeone, Bassedas, Marcelo Gallardo, Claudio López, Hernán Crespo, el Chelo Delgado y el Burrito Ortega. Un equipo fenomenal que cayó en la final por el oro 3-2 con Nigeria. En el estadio Sanford de la Universidad de Georgia, Argentina estuvo dos veces arriba con goles del Piojo y Crespo de penal. Pero Amokachi igualó y las Súper Aguilas ganaron tras un error con el gol de Amunike.

Las decepciones

Pese a los dos oros consecutivos, Londres 2012 no contó con la presencia de la Selección. Ya sin Preolímpico y más allá de las dos medallas, Argentina tuvo que jugarse su lugar en el Sudamericano sub 20 en Perú, en enero y febrero del 2011. Pero la Selección dirigida por Walter Perazzo finalizó en el tercer lugar detrás del Brasil de Neymar y Uruguay (se clasificó tras 84 años). El sueño era contar una vez más con Lionel Messi en el plantel pero no pudo ser.

No fue la única frustración de los últimos años: pese a clasificarse para Río 2016 y Tokio 2020 el rendimiento de ambos equipos estuvo lejos de destacarse y pelear por un lugar en el podio olímpico. Para viajar a Brasil, luego de haber ganado el Sudamericano 2015 pero luego de la salida de Gerardo Martino de la Mayor (que ya tenía la lista armada para el torneo), quien se hizo cargo fue el Vasco Olarticoechea, quien entró en conflicto con los clubes locales y europeos para que le cedieran los jugadores.

En aquel entonces, jugadores como Paulo Dybala, Matías Kranevitter y Leandro Paredes no pudieron ser parte del plantel que viajó. Habían pasado 52 años desde que Argentina fue eliminada por última vez en una fase de grupos olímpica, pero eso ocurrió en Río: Argentina perdió con Portugal 2-0, le ganó 2-1 a Argelia e igualó 1-1 con Honduras. ¿Quiénes formaban parte del plantel? Gerónimo Rulli, Giovanni Lo Celso, Joaquín Correa, Giovanni Simeone y Angel Correa, entre otros.

El equipo del Bocha Batista para viajar a Japón sufrió los mismos conflictos que su antecesor cinco años antes (los Juegos se realizaron en el 2021 por la pandemia de covid). Otra vez la Selección se quedó afuera en la fase de grupos, finalizando tercera tras caer 2-0 en el debut contra Australia, vencer a Egipto 1-0 e igualar con España 1-1.

Nueve jugadores no viajaron por haber participado de la Copa América: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lisandro Martínez, Nicolás Domínguez, Nicolás González y Nahuel Molina. Otros jugadores no fueron cedidos por sus clubes como son el caso de Matías Zaracho (Atlético Mineiro), Nicolás Capaldo (Salzburgo), Juan Foyth (Villarreal), Marcos Senesi (Feyenoord) y Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

A aquellos se le sumaron algunos otros jugadores +24 (por la pandemia se permitió que se presentaran jugadores de esa edad además de los tres permitidos para reforzar) que no fueron cedidos y Lucas Alario, lesionado en la previa. La última participación fue breve y dolorosa.

El recorrido previo

Tras aquella plata en 1928 en su primera participación, pasaron 32 años sin participaciones argentinas. En 1932 el fútbol no formó parte del programa (se buscaba robustecer la imagen del Mundial de fútbol de la FIFA, creado en 1930) y que en 1936 el único país sudamericano que se inscribió fue Perú, los Juegos se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial.

Tras no formar parte en Helsinki 52 y Melbourne 56 (un torneo con apenas 11 equipos, con cancelaciones y abandonos), Argentina volvió en 1960.

La era de los Preolímpicos

Los torneos preolímpicos comenzaron a realizarse en 1960 y se discontinuaron en 2004: a partir de ese momento y por los siguientes tres Juegos la clasificación se realizaba en el Sudamericano Sub 20. La competencia volvió para Tokio 2020 y ahora para París 2024. Argentina fue 5 veces campeón (la última en Colombia para viajar a Japón) siendo Brasil el máximo ganador con siete.

El recorrido

Tras ganar los Panamericanos de 1959 con una selección amateur, Argentina jugó un pentagonal para clasificarse por primera vez en 32 años a un torneo olímpico. Fue la primera vez que se instauraba la fase clasificatoria para poder ser parte de los Juegos. En aquel torneo con Surinam, Brasil, México ganó todos los partidos y volvió a un JJOO. Ya en Italia, el equipo lo conformaron jugadores como Alberto Rendo, Carlos Salvador Bilardo o Juan Oleniak, con edades desde los 18 a los 22 años.

El equipo de Ernesto Duchini integró el grupo 3 junto con Dinamarca, Polonia y Túnez. A pesar de ganar dos encuentros, y tan sólo perder uno, no logró clasificar en primera posición, por lo cual no accedió a la fase final. Yugoslavia, tras 3-1 la final a Dinamarca, se quedó con el oro.

En Tokio 1964 por primera vez Argentina iba a competir en su segundo Juego de manera consecutiva. Finalizó en la 9na ubicación (junto con Brasil, México y Marruecos). Por el grupo 4, igualó 1-1 ante Ghana y luego cayó 3-2 ante Japón, quedando en la tercera posición en la zona. Aquel equipo estaba integrado por figuras como Agustín Mario Cejas, Roberto Perfumo, Miguel Angel Mori, Miguel Angel Tojo, José Malleo entre otros. Hungría, como había ocurrido en 1952, se quedó con el oro tras vencer 2-1 a Checoslovaquia. Alemania fue bronce.

En 1968, la AFA desistió de participar del Preolímpico que se realizó en Colombia para poder participar en México 1968. Cuatro años después, en noviembre de 1971 se disputó otra vez en el país cafetero un nuevo torneo clasificatorio. Esta vez Argentina lo disputó pero fue tercera, accediendo a Munich 72 Brasil y el seleccionado local.

En 1976 se dio una particularidad: tras varios conflictos, César Luis Menotti desistió de conformar un seleccionado para disputar el Preolímpico en Recife, Brasil. Y designó a Jorge Griffa, campeón con la Reserva de Newell’s aquel año para que se hiciera cargo. Así, el equipo leproso completo participó del torneo, entre los que se destacan Ricardo Giusti, Roque Alfaro y nada menos que Marcelo Bielsa. No se logró la clasificación pero el equipo finalizó en el tercer lugar.

El torneo que daba plazas para Moscú 1980 se realizó nuevamente en Colombia y Argentina logró quedarse con el primer lugar, con un equipo que armó Federico Sacchi, con muchísimos jugadores de varios equipos de todo el país. Si bien obtuvo el pasaje, luego no jugó y fue reemplazada por Venezuela: Argentina se adhirió al boicot (originado por la invasión soviética a Afganistán y ordenado por la administración Carter) y no viajó.

Cuatro años más tarde, con Carlos Bilardo como entrenador de Argentina y en la víspera de lo que luego sería el título del 86, se desistió una vez más de participar y por eso jugó el Preolímpico en Ecuador 1984 para Los Angeles 1984. Ya en el 87, y en Bolivia, con Argentina campeona del mundo y un equipo en el que estaban Claudio Caniggia, Luis Islas y Pedro Troglio, y con Carlos Pachamé como comandante, Argentina logró volver a un JJOO 24 años después de su última participación.

En Seúl 88 estuvieron jugadores como Pedro Monzón, Néstor Fabbri, Jorge Comas, Carlos Alfaro, Darío Siviski, Néstor Lorenzo, Hugo Pérez, Hernán Díaz, entre otros. Argentina compartió grupo con la Unión Soviética, Corea del Sur y Estados Unidos. Se clasificó en segundo lugar y luego en cuartos de final cayó ante Brasil (luego plata), una Canarinha en la que estaban Taffarel, Bebeto y Romario, entre otros.

Dos años después del subcampeonato en Italia y uno luego de la primera de las dos Copa América con Alfio Basile, Argentina viajó a Paraguay con el objetivo de clasificarse a Barcelona 92. El mismo Coco dirigió ese equipo, que tenía a grandes cracks en su plantel, pero no logró la clasificación. El combinado nacional lo integraban Diego Simeone, Eduardo Berizzo, José Oscar Flores, Diego Latorre, Mauricio Pochettino, Fernando Gamboa, el Beto Carranza, el Turco Mohamed, Leo Astrada, Leonel Gancedo, Juanjo Borreli. Un equipazo.

Argentina le ganó a Bolivia y a Ecuador, igualó con Chile pero en el partido en el que buscaba meterse en el cuadrangular final, Uruguay lo dio vuelta y ganó 2-1. Paraguay y Colombia viajaron a España, que luego fue campeón olímpico venciendo a Polonia.

En 1996 tocó de local por primera vez, con sede en Mar del Plata. Logró el segundo lugar detrás de Brasil, clasificándose a los Juegos de Atlanta 96 con jugadores como Huguito Morales, Hernán Crespo, Marcelo Delgado, Ariel Ortega y Juan Pablo Sorín. En los Juegos se quedarían con la medalla de plata.

Otro gran golpe llegó en el 2000, en la previa de Sydney y con José Néstor Pekerman a cargo del equipo, tras sus triunfos en las Selecciones juveniles. Tenía un plantel repleto de cracks, que viajaron a Brasil buscando llegar a Australia. Lionel Scaloni, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Bernardo Romeo, Diego Placente, Diego Markic, Esteban Cambiasso, Javier Saviola, Gabriel Milito conformaban el plantel.

Compartió junto a Paraguay (le ganó), Perú (1-1), Bolivia (2-0) y Uruguay (perdió 2-1). En el cuadrangular final, Argentina cayó ante la Canarinha de Ronaldinho por 4-2 y aunque le ganó a Uruguay 3-0, luego cayó por la mínima ante Chile y se quedó afuera de los Juegos que por segunda vez quedaron en manos de un equipo africano: en el 96 había sido Nigeria y esta vez fue Camerún.

Chile 2004 fue el último torneo, hasta su regreso en el 2020, en el que se disputó la clasificación en un torneo aparte. Y Argentina fue campeón, siendo una previa de lo que luego conseguiría en Atenas con la medalla de oro.

Argentina tuvo una historia de desencuentros con los Juegos Olímpicos, que se encaminó por la década del 90. Y pese a algunos tropezones y decepciones, siempre el sueño de viajar y de subirse a un podio está presente.