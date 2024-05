A mediados del mes de marzo, Francesco Totti salió a criticar a Paulo Dybala por sus constantes lesiones. Sin tapujos, con total consciencia del peso de sus palabras, la leyenda de la Roma y del combinado azzurro pidió a las autoridades de la institución de la capital italiana que reviera la situación del delantero de frente a la temporada 2024/2025.

“Estamos hablando de un jugador top, pero de cara al futuro hay que pensar qué quiere hacer el club y qué objetivos tiene para la próxima temporada. Si yo fuera entrenador, analizaría detenidamente qué hacer con un jugador que juega 15 partidos al año“, lanzó el campeón del mundo en Alemania 2006, que de paso le dejó un mensaje a Daniele De Rossi, actual estratega de la Loba.

Como si eso fuera poco, Francesco Totti insistió en apuntarle a Paulo Dybala, a quien evidentemente no lo quiere ni un poco: “Si tengo un objetivo importante que cumplir y tengo a uno de los jugadores más importantes que está en el campo en un tercio de los partidos, tengo que hacer una reflexión“.

Las frases de Totti coincidieron con el momento en el que Lionel Scaloni debió armar la lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos en los Estados Unidos frente a El Salvador y Costa Rica, para los cuales, casualmente, Paulo Dybala no pudo ser citado por una distensión en el aductor.

Paulo Dybala sumó 38 partidos, 16 goles y 10 asistencias con la Roma en la temporada 2023/2024.

Al ser consultado por esta situación, el padre de la Scaloneta defendió al atacante nacido en Laguna Larga y hasta se lamentó por no poder contar con él: ”Yo hablo de la Selección y lo que me jode es por la Selección. No escuché las palabras de Totti, pero puedo asegurar que es un chico que siempre nos ha dado mucho y que es un pibe bárbaro. Hubiera estado bueno que él esté ahora que Leo no está. Por eso es una pena”.

No obstante, a pesar de sus dichos en conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Argentina le terminó dando la derecha al italiano, al prescindir de Dybala de la nómina para la Copa América de los Estados Unidos 2024.

Los números de Paulo Dybala en la temporada

La versión que instaló Francesco Totti carece de sustento, dado que Paulo Dybala terminó la temporada con la Roma habiendo sumado 38 partidos de 53 posibles entre todas las competencias, con los que acumuló 2.582 minutos (da un total de 28 partidos completos), 16 goles y 10 asistencias.

Sí es cierto que sufrió varias lesiones durante la campaña que acaba de terminar. Precisamente fueron 6: molestias en los aductores en agosto (26 días parado), dolencia en la banda iliotibial en octubre (17), lesión en el muslo en enero (8), distención en el aductor en marzo (12) y fatiga en mayo (13).

Paulo Dybala es el máximo goleador argentino en Europa en lo que va del 2024

Entre las estadísticas, Paulo Dybala se destaca porque es el argentino con más goles en lo que va del año entre las cinco grandes ligas de Europa (Premier League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 y Bundesliga). Lleva 12 gritos y se ubica en el decimoctavo escalón contando a todos los futbolistas que registraron goles hasta el 21 de mayo del 2024 (el líder es Kylian Mbappé con 23).

De los argentinos, los que le siguen son: Lautaro Martínez con 10 y Ángel Correa y Julián Álvarez, ambos con 7.