Tras el empate 1 a 1 en condición de visitante ante Venezuela, la Selección Argentina quiere cerrar la doble jornada de Eliminatorias con una victoria ante Bolivia y mantenerse como único líder en la tabla de posiciones, algo que también conseguirá si empata. Para este partido, el entrenador recuperará a Cuti Romero, que no pudo estar en Maturín por haber alcanzado el límite de amonestaciones. Lo que todavía no sabe es si podrá contar con Alexis Mac Allister, quien llegó a esta convocatoria con molestias físicas.

En caso que Mac Allister llegue, el once de Argentina ante Bolivia sería: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Gio Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. De confirmarse este once, el Toro le ganaría la pulseada a Julián Álvarez, que viene de jugar un partido discreto ante Venezuela el pasado jueves.

¿Quién podría jugar por Mac Allister en caso que no llegue?

En caso de no estar en óptimas condiciones, Scaloni no mandará a la cancha a Alexis Mac Allister y su lugar podría ser ocupado por Thiago Almada, tal como sucedió en Venezuela el pasado jueves. De ser así, Lo Celso jugaría unos metros más atrás y el rol de conductor -junto a Lionel Messi- lo tendría el ex futbolista de Vélez que actualmente se desempeña en Botafogo de Brasil.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Argentina y Bolivia por las Eliminatorias?

La Selección Argentina recibirá a Bolivia el próximo martes desde las 21 horas en el Estadio Monumental de Núñez. Se espera la presencia de cerca de 80 mil personas para ver a los campeones del mundo y de América. Cabe recordar que el único líder de las clasificatorias es Argentina con 19 unidades, detrás aparece Colombia con 16 puntos y el tercer lugar Uruguay con 15.

Lionel Scaloni esperará hasta último momento a Mac Allister. (Foto: IMAGO).

Bolivia, en levantada

Cuando comenzaron las Eliminatorias, Bolivia tuvo un arranque sumamente negativo, con goleadas en contra por parte de Brasil y de Argentina. Las siguientes dos jornadas también fueron con derrota y todo daba a pensar que no había chances que se clasifique al próximo Mundial. En la quinta jornada sumó sus tres primeros puntos, pero después fue derrotado por Uruguay. En las últimas tres jornadas sumó de a tres -ante Venezuela, Chile y Colombia- y así alcanzó los 12 puntos, los que lo ubican en el sexto puesto de la tabla, por lo que se estaría clasificando a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.