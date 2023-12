La expectativa por el comienzo de la Copa América 2024 en la que la Selección Argentina defenderá el título obtenido en el Estadio Maracaná en 2021 es total y la CONMEBOL dio a conocer el calendario, todas las sedes y cuándo será el debut del equipo de Lionel Scaloni en el certamen que se jugará en Estados Unidos.

El camino de la Albiceleste comenzará precisamente el día del puntapié inicial del torneo, el jueves 20 de junio, en el partido inaugural por el Grupo A que se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

La segunda fecha de Argentina será cinco días más tarde, el 25 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Finalmente, la Scaloneta cerrará su fase de grupos el 29 del mismo mes en el Hard Rock Stadium de Miami.

La CONMEBOL confirmó que Argentina, último campeón, encabezará el Grupo A y también el resto de los cabezas de serie. En el Grupo B estará México, en el Grupo C Estados Unidos y finalmente el Grupo D tendrá a Brasil como cabeza de serie.

La Copa América 2024 contará con 16 participantes (10 de CONMEBOL y 6 de CONCACAF), y los únicos que aún no están confirmados son los últimos dos cupos de Norte y Centroamérica. En marzo se enfrentarán Trinidad Tobago vs. Canadá y Honduras vs. Costa Rica para definir dichas plazas.

Cuándo se juega la Copa América 2024

La fase de grupos de la Copa América 2024 será disputada del 20 de junio al 2 de julio, los cuartos de final del 4 al 6 de julio, las semifinales el 9 y 10 de julio, el tercer puesto el 13 de julio, y la final será el domingo 14 de julio.

Los estadios de la Copa América 2024

Allegiant Stadium , Las Vegas, Nevada

, Las Vegas, Nevada AT&T Stadium , Arlington, Texas

, Arlington, Texas Bank of America Stadium , Charlotte, North Carolina

, Charlotte, North Carolina Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Kansas City, Kansas Exploria Stadium , Orlando, Florida

, Orlando, Florida GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Kansas City, Missouri Hard Rock Stadium , Miami Gardens, Florida

, Miami Gardens, Florida Levi’s Stadium , Santa Clara, California

, Santa Clara, California Mercedes-Benz Stadium , Atlanta, Georgia

, Atlanta, Georgia MetLife Stadium , East Rutherford, New Jersey

, East Rutherford, New Jersey NRG Stadium , Houston, Texas

, Houston, Texas Q2 Stadium , Austin, Texas

, Austin, Texas SoFi Stadium , Inglewood, California

, Inglewood, California State Farm Stadium, Glendale, Arizona