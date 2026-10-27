Cuti Romero eligió al nuevo 10 de la Selección Argentina y explicó su decisión: “Tiene las condiciones”

El flamante capitán de la Selección Argentina tiene claro quien debe ser el heredero del dorsal que ahora deja vacante Leo Messi.

Tres cuestiones debían resolverse en la Selección Argentina luego de la despedida de Lionel Messi en la última fecha FIFA: quién sería el nuevo capitán, quién sería el reemplazante en el campo de juego y quién sería el nuevo portador de la 10 albiceleste.

Para la primera incógnita, Lionel Scaloni no dudó y eligió a Cuti Romero como el capitán principal de la Selección, seguido por Dibu Martínez y Lautaro Martínez. Bajo su nuevo rol, está claro que cada palabra que dice el defensor cordobés tendrá injerencia. Por eso mismo, su opinión acerca del posible nuevo 10 tiene una importancia fuerte puertas adentro y hacia afuera.

En diálogo con “Los Edul”, programa que encabezan los hermanos Esteban y Gastón en YouTube, el Cuti opinó de manera contundente y sentenció que, para él, el heredero de la 10 que portaba Messi debe ser Julián Alvarez. Para justificar su elección, declaró: “Para ser sincero, yo retiraría la 10, pondría un mural en la sede de la AFA y lo dejaría así, para que nadie tenga que cargar con esa responsabilidad, pero eso no es posible. Se la daría a Julián“, comenzó.

Luego, añadió: “Cada uno tiene su propia opinión. Lo veo como alguien que tiene ese perfil: humilde, familiero y buena gente. Él tiene las condiciones, todas esas cosas importantes que se necesitan para llevar el número 10″.

Cuti Romero habla como capitán de la Selección Argentina en @losedul: “La camiseta número Diez se la daría a Julián Álvarez. pic.twitter.com/McMQEWZrBy — Gastón Edul (@gastonedul) October 27, 2026

Por último, sobre qué podría pensar Julián al respecto, cerró: “Creo que le gustaría. Se lo he dicho muchas veces, pero él quiere seguir usando su propio número”.

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La gente votó a Nico Paz como el heredero de la 10 de Messi

En una reciente encuesta BOLAVIP, el público eligió a Nico Paz como el principal candidato a reemplazar a Messi siendo el nuevo 10 de la Selección. 280 personas estuvieron de acuerdo con Cuti Romero y le darían la camiseta a Julián Alvarez.

Nico Paz: 2.200 votos Enzo Fernández: 566 votos Lautaro Martínez: 307 votos Julián Álvarez: 280 votos Otro: 242 votos Franco Mastantuono: 203 votos Alexis Mac Allister: 175 votos

Cuti Romero habló de la final del Mundial 2026

Este martes se publicó una entrevista del defensor de Atlético de Madrid con ‘Los Edul’ y reveló qué fue lo que le sucedió ante España.

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“Después de Inglaterra no pude entrenar más por el tendón, hasta el día de hoy tengo el problema. Llegué con lo justo a la final, jugé infiltrado con un par de pastillas, no me dio más para el segundo tiempo“, contó Romero. Y completó: “Me dio bronca entrar a jugar condicionado, pero uno siempre quiere estar. Me sentía para jugar y por eso quise”.

De esta manera, el zaguero cordobés surgido en Belgrano despejó las dudas sobre la dolencia física que lo dejó afuera del partido decisivo de la Copa del Mundo a 20 minutos del final de la etapa regular. Cabe recordar que Lisandro Martínez también se lesionó en dicha final.