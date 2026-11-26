El delantero de la Selección Argentina fue reconocido por la liga española a pesar de no convertir durante el mes de noviembre.

Autor de un golazo de tiro libre para el Atlético de Madrid ante el Viking, Julián Álvarez cortó una larga sequía goleadora en el conjunto colchonero. Esa mala racha llevó a Diego Simeone a defender al 9 del Atleti, y la apuesta le salió bien: apenas 24 horas después, Álvarez se reencontró con el gol y fue nominado al premio al mejor jugador de LaLiga en noviembre.

No obstante, el dato se mantiene: Álvarez no convirtió goles en el último mes. De todas formas, el Atlético de Madrid se enfrentará al Elche este sábado 28 de noviembre, por lo que el argentino podría ponerle fin a esa sequía.

Aunque no convirtió, Álvarez cumplió un rol importante durante el último mes y asistió en tres goles (uno contra el Barcelona y dos ante el Getafe). Esas actuaciones le valieron un lugar entre los cinco mejores jugadores de LaLiga en el mes de noviembre.

Los otros nominados

Aún sin convertir goles, el noviembre de Álvarez es digno de reconocimiento. Sin embargo, es probable que no logre imponerse ante sus competidores por el galardón individual. Además de Álvarez, LaLiga nominó a Jude Bellingham, Lamine Yamal, Ángel Fortuño y Yassir Zabiri al premio al mejor jugador de noviembre.

Julián Álvarez, el 9 del Atlético de Madrid.

Bellingham marcó dos goles en el mes, mientras que Yamal registró la misma cantidad, pero sumó tres asistencias. Fortuño, arquero del Espanyol, mantuvo su arco en cero en los tres partidos que disputó, mientras que Zabiri, delantero del Racing de Santander, marcó tres goles en noviembre.

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Los números de Julián en la temporada

Hasta el momento de la temporada 2026-27, Álvarez lleva disputados 14 encuentros con el Atleti. Convirtió tres goles y repartió otras cinco asistencias. De esos tres tantos, dos fueron en la Champions League y el restante en LaLiga. Por el torneo local, la Araña no anota desde el 24 de octubre, cuando le marcó al Deportivo de La Coruña.

En síntesis