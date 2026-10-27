Luego de más de tres meses, el nuevo capitán de la Selección Argentina explicó por qué pidió el cambio contra España.

Fin del misterio alrededor de la lesión de Cristian Romero en la final del Mundial 2026 ante España. Aquel 19 de julio, el Cuti pidió el cambio a los 70 minutos y nunca se dio a conocer el parte médico sobre su lesión. Sin embargo, este martes se publicó una entrevista del defensor de Atlético de Madrid con ‘Los Edul’ y reveló qué fue lo que le sucedió.

“Después de Inglaterra no pude entrenar más por el tendón, hasta el día de hoy tengo el problema. Llegué con lo justo a la final, jugé infiltrado con un par de pastillas, no me dio más para el segundo tiempo“, contó Romero. Y completó: “Me dio bronca entrar a jugar condicionado, pero uno siempre quiere estar. Me sentía para jugar y por eso quise”.

Cristian Romero pidió el cambio ante España en la final (Getty Images)

De esta manera, el zaguero cordobés surgido en Belgrano despejó las dudas sobre la dolencia física que lo dejó afuera del partido decisivo de la Copa del Mundo a 20 minutos del final de la etapa regular. Cabe recordar que Lisandro Martínez también se lesionó en dicha final.

Cuti Romero rechazó las teorías conspirativas sobre la final de la Copa del Mundo

“Hoy en las redes sociales alguno dice una boludez y todo se vuelve viral. Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el torneo”, manifestó el Cuti al ser consultado por el bajo rendimiento de Argentina en la final.

Cristian Romero marcando a Álex Baena en la final del Mundial 2026 (Getty Images)

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“Tuvimos demasiados jugadores que llegaron con lo justo, incluido yo. No me enojan esas cosas, yo estoy tranquilo, di todo hasta el último minuto”, completó al respecto el nuevo capitán de la Albiceleste.

En síntesis