Argentina tenía el partido controlado en el final de su primer partido de la Fase Final del CONMEBOL Preolímpico 2024 luego de remontar un 0-1, pero la polémica se dio en el tiempo de descuento: penal para Venezuela y empate definitivo en el marcador.

Cuando el reloj se consumía, el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón Bautista recibió el llamado desde el VAR para revisar un manotazo de Gonzalo Luján contra Renne Rivas, en una acción de forcejeo entre ambos futbolistas que estaba aislado de la pelota. Finalmente, tras varios minutos de análisis, el juez decidió cobrar penal.

El encargado de rematar el penal pasados los 99 minutos de juego fue Kevin Kelsy, con un disparo de zurda cruzado que por poco no llegó a desviar Leandro Brey. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, en redes sociales se reclamó por una invasión dentro del área durante la ejecución.

Según se ve en la imagen que comenzó a viralizarse en X, un futbolista venezolano se encuentra pisando el área mientras su compañero está por disparar el penal. Ahora, la pregunta es: ¿el VAR debió haber intervenido para anular la acción?

Qué dice el reglamento sobre el VAR y la invasión de penales

La regla es conocida: un penal no puede ser convalidado si hay invasión por parte de un compañero del equipo atacante, por lo que el gol de Venezuela para el 2-2 en el CONMEBOL Preolímpico no debió ser convalidado. No obstante,el árbitro ecuatoriano no advirtió la infracción.

Sobre el rol del VAR, la herramienta no está habilitada a intervenir en acciones de este tipo, por más de que la jugada haya terminado en gol. Para que los árbitros en la cabina pudieran haber expresado su juicio, el jugador que invadió debería haber participado de la jugada si es que se producía un rebote. Eso no sucedió.

Por lo tanto, el gol agónico de la Vinotinto no pudo ser invalidado por el VAR luego de que Augusto Aragón Bautista no prestase atención a lo que ocurría dentro del área. Una situación que despertó mucha bronca en la Selección Argentina Sub-23.