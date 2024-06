Después de haber celebrado y mucho la clasificación a la Champions League con Aston Villa, Emiliano Martínez aseguró estar listo para estar plenamente enfocado en la Selección Argentina durante los próximos 40 días para afrontar la Copa América en Estados Unidos. Además, avisó que no se resigna a perderse ser parte también de los Juegos Olímpicos pese a la negativa del club inglés a cederlo.

“No es obligatorio que los clubes cedan a los jugadores a los Juegos Olímpicos. Sé que el mío no dejó a ninguno ir. Pero yo siempre pongo la Selección por delante y si me tengo que pelear un poquito más con el club, lo haré. Pero primero está la Copa América, porque lo más importante es ganarla”, manifestó en diálogo con TyC Sports.

En relación al certamen continental que se celebrará del 20 de junio al 14 de julio, Dibu se refirió también a la ausencia de Paulo Dybala en la convocatoria de Lionel Scaloni, siendo uno de los campeones del mundo que se perderá la competencia. “Sabemos, tenemos claro, cómo son las reglas. Hay grupos dentro de los grupos, tenemos un grupo increíble y cada uno de los que jugó el Mundial que queda afuera, obviamente nos duele”, manifestó.

Y agregó: “Sabemos que tenés que estar siempre al máximo nivel. Creo que Paulo tuvo un año impresionante en la Roma, pero hoy le tocó quedar afuera como antes del Mundial le ha tocado a Nico González, a Tucu Correa. Es parte del fútbol y lo tenés que tomar”.

Dibu Martínez avisó que está plenamente enfocado en la Copa América.

El recuerdo de los insultos que recibió en Francia

De su última temporada europea con Aston Villa, más allá de la celebrada clasificación a Champions League, Emiliano Martínez también quedó marcado por los insultos que recibió en su visita a Francia durante los cuartos de final de la Conference League enfrentando a Lille.

“La verdad me insultaron todo el partido. Nunca me habían insultado tanto en mi vida. Me tiraron de todo. Pero en los 120 minutos fui un señor. Nunca hice un gesto, nada. El árbitro me amonestó al minuto 30, íbamos perdiendo y la verdad no entendí. Después fuimos a los penales y atajé el primero. Obviamente silencié a la hinchada que estuvo 120 minutos puteándome”, recordó.

“Después pido amarilla para un jugador que tira la pelota a la tribuna. Estaba mi compañero para patear el penal y le pido al alcanzapelotas si me la alcanza. Me amonestó y pensé ‘me echó’. Creo que nadie conocía esa regla. Después pude atajar otro, pero culpa de que me amonestó me perdí la semifinal“, agregó.

Elogios a Brey

Más allá de comprometerse a hacer todo a su alcance para ser uno de los arqueros de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos que se disputarán en París, Emiliano Martínez fue muy elogioso de quien hasta ahora viene siendo el titular para Javier Mascherano. “Si no puedo ir a los Juegos Olímpicos, me gustaría que ataje Leandro Brey. Lo hizo bien cuando le tocó y creo que es bueno que le den la oportunidad. Si es por un mayor, elegiría a Rulli o Musso”, señaló en referencia al arquero de Boca.