Esta semana Sergio Chiquito Romero fue el invitado en Glorias de Selección, el nuevo ciclo de entrevistas de Bolavip que conduce Germán Paoloski y aprovechó para llenar de elogios a Dibu Martínez, una de las grandes figuras de la Scaloneta.

El actual arquero de Boca Juniors supo defender el arco de la Selección Argentina durante 96 partidos, récord absoluto en la Albiceleste, y período durante el cual vistió los colores en dos Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Con semejante experiencia, le dejó varios halagos a Dibu.

“Yo jugaba en el Manchester United y él era suplente en el Arsenal”, recordó sobre la primera vez que se lo cruzó en una cancha. “Él decía ‘yo no puedo creer como no estoy jugando’. En esa época el Arsenal tenía a (Bernd) Leno y confiaban demasiado él, la realidad era esa. Y hablando yo le dije ‘ya va a llegar’. En el momento que llega, es cuando no lo tenés que soltar, pero no te pelees ni con el técnico ni con nadie”.

Finalmente, Dibu fue figura en la final de la FA Cup en agosto de 2020 ante Chelsea y de allí se marchó al Aston Villa en donde hoy es figura absoluta. “Argentina encontró un arquero de esos que tenés que tener, agarrar y decirle ‘te vas a quedar acá por mucho tiempo'”, sostuvo Romero.

Además, Chiquito, quien supo ser clave para la Selección Argentina en el Mundial 2014 con los penales atajados en semifinales ante Holanda, habló sobre lo que fue la tapada de Dibu frente a Randal Kolo Muani en la final de Qatar 2022: “Son momentos únicos y hoy en día hay un montón de chicos con un tatuaje de la atajada“.

Por otro lado, remarcó la importancia de haber aprovechado la oportunidad cuando Scaloni le dio la chance de debutar como titular en la Copa América 2021 en Brasil: “Él supo estar en el momento justo porque hay que recordar que el arquero iba a ser Franco Armani, pero e agarra Covid y termina atajando él”.

