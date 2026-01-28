Es tendencia:
El arquero de la Selección de Uruguay liquidó al Dibu Martínez: “No me gusta su soberbia”

Sergio Rochet fue categórico al describir a Dibu Martínez en una reciente entrevista.

Por Germán Celsan

Con Emiliano Martínez en el arco, la Selección Argentina ha ganado los últimos cuatro torneos oficiales que ha disputado: dos Copas América, una Finalissima y el Mundial 2022. Además, acumula 40 vallas invictas en 57 partidos disputados y 47 victorias en total.

Los números lo dicen todo: Dibu Martínez es un factor clave para el presente que vive la Selección Argentina en este último lustro. Sin embargo, Sergio Rochet, arquero de la Selección de Uruguay, no se mostró muy impresionado con el argentino, y aunque destacó sus capacidades bajo los tres palos, apuntó contra sus formas.

En una reciente entrevista, el ‘Chino’ Rochet le explicó a El Espectador Deportes cuál es su mirada sobre Dibu Martínez: “Personalmente, no me gusta. No me gusta la forma de él de ser así. Como arquero, la verdad que es un fenómeno. Muy buen arquero”, inició.

“Pero a mí no me termina de cerrar por esas actitudes. Cada uno tiene su personalidad; a mí no me gusta, yo soy más perfil bajo. Sí que le dio resultado y está perfecto, si él está cómodo así”, continuó Rochet. “A mí esas cosas no me gustan, no me gusta la soberbia; trato de yo como persona ser así y al compañero que pueda aconsejar, estar ahí cerca, que mantenga ese perfil, porque es nuestro perfil como uruguayos.”

Entre las carreras de Dibu Martínez (33) y el Chino Rochet (32) a nivel selecciones hay ciertas similitudes. Ambos tuvieron que esperar su oportunidad y llegaron al seleccionado bien entrados en sus respectivas carreras, con 28 años, y se han convertido en titulares indiscutidos.

Dibu, por su parte, suma ya 57 partidos en la Selección Argentina, mientras que Rochet lleva 34 encuentros oficiales bajo los tres palos del arco charrúa. Ambos estarán como guardianes de sus respectivos países en el Mundial 2026.

En síntesis

  • Sergio Rochet criticó la actitud de Emiliano Martínez afirmando que no le gusta su soberbia.
  • Sergio Rochet suma 34 partidos oficiales frente a las 57 presencias actuales del argentino.
  • Emiliano Martínez registra 40 vallas invictas y 47 victorias en 57 partidos con Argentina. Ha sido campeón del mundo y dos veces campeón de América.
