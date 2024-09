Ángel Di María tuvo su merecido homenaje y despedida de la Selección Argentina. Previo al partido ante Chile por las Eliminatorias CONMEBOL, hubo un acto en honor a ‘Fideo’, quien decidió dejar el combinado albiceleste luego del título de la última Copa América 2024. En las primeras horas de este sábado, dedicó un sentido posteo en Instagram en agradecimiento por lo vivido.

Luego de lo que fue la noche del jueves en donde Di María recibió el cariño de los hinchas argentinos en el Estadio Monumental y el de sus compañeros, hubo un mensaje de agradecimiento de ‘Fideo’. “No tengo palabras para agradecer a todos, estos años en la selección fueron realmente maravillosos, me retiro de la manera más hermosa”, dijo.

El futbolista de Benfica, que ya viajó rumbo a Portugal, agradeció y aseguró que extrañará todo lo vivido durante sus años en el seleccionado. “Voy a extrañar a todos y cada uno de mis compañeros y todo el personal de AFA, a todos, me llevo en el corazón el amor de cada uno de ellos. Me hicieron crecer en todos los sentidos, nunca me voy a olvidar de ustedes”, reconoció.

Por último, hizo un balance de su paso por la Selección Argentina. Lo catalogó como “los mejores años de carrera” y admitió que ahora será un hincha más. “Desde la tribuna o desde lejos voy a estar alentando con todas mis fuerzas por siempre, por mi país, por mis compañeros de hoy y por el resto que vendrán”, tiró.

Las palabras de Ángel Di María tras su despedida de la Selección Argentina

“No tengo palabras para agradecer a todos, estos años en la selección fueron realmente maravillosos, me retiro de la manera más hermosa. Voy a extrañar a todos y cada uno de mis compañeros y todo el personal de AFA, a todos, me llevo en el corazón el amor de cada uno de ellos. Me hicieron crecer en todos los sentidos, nunca me voy a olvidar de ustedes. Fueron los mejores años de mi carrera, agradezco a la vida haberme cruzado con tantas personas buenas, y agradezco a la vida ser ARGENTINO. Desde la tribuna o desde lejos voy a estar alentando con todas mis fuerzas por siempre, por mi país, por mis compañeros de hoy y por el resto que vendrán”.

Este es el posteo de Ángel Di María tras su despedida de la Selección Argentina

